Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında incelenen oyuncak scooterın TS EN 71-1 standardında belirtilen fiziksel ve mekanik güvenlik koşullarını karşılamadığı bildirildi.

PİYASA ARZ YASAĞI VE TOPLATMA KARARI

İncelemede özellikle scooterın direksiyon çubuğunun dayanıklılık şartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Bu durumun çocukların yaralanmasına yol açabileceğine dikkat çekilirken, ürünün piyasaya arzının yasaklandığı ve toplatılması yönünde karar alındığı belirtildi.

PİYASA DENETİMLERİ SÜRDÜRÜLECEK

Bakanlık, çocukların sağlığını ve güvenliğini korumak ve tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak scooter güvensiz ürün olarak tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, ürünün TS EN 71-1 standardında belirtilen fiziksel ve mekanik güvenlik gereklerini karşılamadığı, özellikle direksiyon çubuğunun dayanım şartlarına uygun olmadığı belirlenmiştir. Çocuklarımızın yaralanmasına yol açabilecek söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alınmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.