Sosyal medyada yayılan güzellik rutinleri, çocukları da yetişkinlere yönelik cilt bakım ve makyaj ürünlerine yöneltiyor. Dermatoloji uzmanları, erken yaşta kullanılan serum, peeling, retinol ve asit içeren ürünlerin kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve lekelere yol açabileceği konusunda aileleri uyardı.

Cilt hastalıkları alanında düzenlenen ulusal bir kongrede bir araya gelen uzmanlar, makyaj ve bakım ürünlerinin kullanım yaşının çocukluk dönemine kadar gerilediğini belirtti. 4-5 yaşındaki çocukların bile kapatıcı ve ağır makyaj malzemeleri kullandığına dikkat çekildi.

SAĞLIKLI ÇOCUK CİLDİNİN KOZMETİK BAKIMA İHTİYACI YOK

Sağlıklı çocuk cildinin kozmetik bakıma ihtiyaç duymadığını vurgulayan uzmanlar, tedavi amaçlı kullanımı ayrı tutarak şu uyarıyı yaptı:

“Dermatolojik bir hastalık tedavisi dışında çocukların serumlar, peeling ürünleri, retinol ve asitler gibi kozmetik ürünleri kullanmasını kesinlikle önermiyoruz.”

SU TOPLAYAN GÜNEŞ YANIKLARINA DİKKAT

Uzmanlar, çocukluk dönemindeki güneş yanıklarının da hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Su toplayacak kadar ağır güneş yanıklarının, ilerleyen yıllarda en tehlikeli deri kanseri türü olan melanom riskini artırdığı hatırlatıldı.

JEL DOLGULU STRES TOPLARINDA YANIK RİSKİ

Çocuklar arasında kullanılan jel dolgulu stres topları için de uyarıda bulunuldu. Bu oyuncakların ısıtıldığında patlayabileceği; göz ve ağız çevresinde ciddi yanıklara, alerjik reaksiyonlara ve içeriğinin yutulması durumunda hayati sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedildi.