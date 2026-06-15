Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Haslet Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Kaya ve Şut ailelerinin çocukları arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Aile büyüklerinin de karıştığı olayda Fesih Kaya, İlhan Şut ile Ersin Şut’u bıçakla yaraladı. Nimet Şut ile Şakir Kaya ve Hikmet Kaya ise sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İlhan Şut’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan Fesih Kaya polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.