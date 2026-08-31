Olay, dün öğle saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Bunun üzerine çocuklardan birisinin yakını M.S.R., belindeki ruhsatsız tabancayı çekip diğer çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.S.R.'nin tabancayı çıkardığı, bir süre sonra çocuk ile annesini ittiği görüldü. Silahıyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalanan M.S.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.