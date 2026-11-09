İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki iki aracın alev alev yanmasıyla mahallede büyük panik yaratan yangının ardından yapılan polis incelemesi çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Yangının, araca giren iki çocuğun çakmakla ateş yakması sonucu çıktığı tespit edildi.

Olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde bulunan midibüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki hafif ticari araca sıçradı. Alevlerin iki aracı birden sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın anı ve müdahale anları çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

550 BİN LİRALIK ZARAR OLUŞTU

Yangının ardından Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaparak araç sahiplerinin ifadelerine başvurdu. Hafif ticari aracın sahibi Ramazan E. (27), aracında yaklaşık 50 bin liralık hasar oluştuğunu belirterek şikayetçi olmadı. Yangının sıçradığı midibüsün sahibi Veli G. (69) ise aracında yaklaşık 500 bin liralık zarar meydana geldiğini belirterek sorumlulardan şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri, yangına 11 yaşındaki A.A.Y. ile 13 yaşındaki O.B.’nin neden olduğunu saptadı. Ekiplerin çalışması sonucu evlerinde yakalanan iki çocuk, Kağıthane Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Yapılan GBT sorgulamasında 13 yaşındaki O.B.’nin daha önceden "Kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından poliste kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

ŞAKALAŞMAK İÇİN ÇAKMAKLA ATEŞ YAKMIŞLAR

Çocukların emniyetteki beyanları ve incelemeler doğrultusunda, sokakta park halinde duran ve kapıları kilitli olmayan midibüse şakalaşmak amacıyla girdikleri, araç içerisinde çakmakla ateş yaktıkları ve alevlerin döşemelere sıçramasıyla yangının kontrolden çıktığı belirlendi.

BİRİ YAŞI NEDENİYLE SERBEST, DİĞERİ SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

İşlemlerinin ardından 11 yaşındaki A.A.Y., kanunen cezai sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle savcılık talimatıyla serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. Hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatılan 13 yaşındaki O.B. ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.