Collector's Cardhouse'un kapılarını açtığı günden bu yana, mağaza Pokémon kartlarına ilgi duyan meraklıların uğrak noktası haline geldi.

Dünyanın dört bir yanından koleksiyonerler, bu özel mekana akın ederek eşsiz kartlara ulaşma fırsatı buluyor. Mağaza sahibi Chloe Webb, yakın zamanda bir kartı tam 47.000 € gibi dikkat çekici bir bedelle sattı.

KÜÇÜK BİR KARTON PARÇASO YÜKSEK DEĞERE SAHİP

Chloe Webb, Pokémon hayranlarının yaptığı çılgın yatırımlara artık şaşırmadığını itiraf ediyor. BBC News'e konuşan Webb, “Kulağa gerçeküstü gelebilir ama artık alıştım” dedi. “Bir düşünün, küçük bir karton parçasının bu kadar yüksek bir değere sahip olması inanılmaz. Bu hala bir ev için depozito tutarında bir para. Hatta, tek bir nadir kartın bedeliyle iki ya da üç araba satın alabilirsiniz.” dedi ve koleksiyon dünyasındaki şaşırtıcı gerçeklere dikkat çekti.

Chloe Webb, bir Pokémon kartının değerini belirlemek için kartı özel bir derecelendirme şirketine gönderiyor. Kart, temizliği ve genel durumu gibi kriterlere göre değerlendiriliyor ve 10 üzerinden bir puan alıyor.

Yalnızca tamamen sağlam ve yeni gibi görünen kartlar, bu değerlendirmeden yüksek puan almayı başarabiliyor. Bu hassas süreç, koleksiyoncular için kartların gerçek değerini ortaya koyan önemli bir adım olarak görülüyor.

DÜNYADA SADECE 300 ADET BULUNUYOR

Koleksiyon tutkunlarının ilgisini çeken vitrinde, 10 puan alan ultra nadir bir Charizard kartı sergilendi. Bu kart, Pokémon'un sahibi olan Japon şirketi Creatures'ın yalnızca çalışanlarına özel olarak verdiği bir parça. Tahminlere göre, dünyada sadece 300 adet bulunuyor. Mağaza sahibi Chloe Webb, bu özel kartını yaklaşık 40.000 £ (47.000 €) karşılığında sattığını belirtti.

Pokémon kartlarının değerli olması için mutlaka eski olmaları gerekmiyor. Nadir bulunan kartlar, tütün dükkânlarında birkaç avroya satılan paketlerde bile karşınıza çıkabilir. Şansınızı denemek isterseniz, değerli bir karta sahip olma ihtimaliniz her zaman var!