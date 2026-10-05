1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy, olaylı geçen boşanma sürecinin ardından mart ayında resmen yollarını ayırdı. Duran, boşanma kararının ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme geldi.

Yaşanan süreçte çocuklarıyla arasının açıldığını söyleyen Güzide Duran, daha önce bu durumdan eski eşi Adnan Aksoy'u sorumlu tutmuştu. Duran, iki yıldır kızı Selin'i, bir yıldır da oğlu Emir'i göremediğini açıklamıştı.

"BENİ EVLATLARIMLA SINAYANI ALLAH DA VİCDANIYLA SINASIN"

Eski manken, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda ise eski eşine yönelik sert ifadeler kullandı.

Duran, paylaşımında bir annenin çocuklarından koparılmasından ve çocukların zihninde annelerinin kötülenmesinden söz ederek, “Bir anneyi evlatlarından koparıp, çocuklarının zihninde annelerini kötüleyip sonra 'mutlu baba' pozları vermek... Bunun adını ben koymayacağım. Vicdanı olan zaten koyar” ifadelerini kullandı.

Çocuklarını göremediğini belirten Duran, “İki yıldır kızımın, bir yıldır oğlumun hasretiyle sınanıyorum” dedi.

Duran sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllarca evladım gibi emek verdiğim insanların vefasızlığını da gördüm. Ama artık tek bir sözüm var: Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın. Çocuklarımın benden çalınan her gününü, döktüğüm her gözyaşını, yaşadığım her gecenin hesabını Allah'a havale ediyorum. Çünkü çocuklar büyür, gerçekler ortaya çıkar. Ve kul unutur belki... Ama Allah unutmaz!”

BOŞANMA SÜRECİNDE FİKRET ORMAN GERİLİMİ

Güzide Duran, Fikret Orman ile ilişkisinin evliliğini bitirme kararı aldıktan sonra başladığını açıklamıştı. Ancak Adnan Aksoy, bu ilişkinin başlangıcına dair farklı bir iddiada bulunmuştu.

Tarafların boşanma sürecinde yaşanan bu tartışmalar da uzun süre gündemde kalmıştı.