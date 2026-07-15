18 yıllık evliliğini Adnan Aksoy ile sonlandıran Güzide Duran'ın çocuklarıyla yaşadığı süreç gündemdeki yerini koruyor. Daha önce çocuklarıyla görüşemediğini dile getiren Duran hakkında bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, eski manken çocuklarını görmek için gittiği Roma'da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN ROMA'YA GİTTİ

İddiaya göre Güzide Duran, 14 ve 17 yaşındaki çocuklarını görebilmek için Roma'ya gitti. Okul çıkışında çocuklarını bekleyen Duran'ın, çocuklarıyla bir araya gelmek istediği ancak beklediği karşılığı alamadığı öne sürüldü.

OKUL ÇIKIŞINDA BEKLENMEDİK TEPKİ

Haberde yer alan iddiaya göre, okuldan çıkan iki çocuk anneleriyle görüşmek istemedi. Güzide Duran'ın yaşadığı bu olayın ardından yakın bir arkadaşına gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattığı öne sürüldü.

ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ İDDİA GÜNDEM OLDU

Boşanma sürecinde kamuoyunda çocukların anneleriyle görüşememesinin eski eşi Adnan Aksoy'dan kaynaklandığı yönünde yorumlar yapılırken ortaya atılan son iddia farklı bir tabloyu gündeme getirdi.

Cankurt yazısında, ''Babaları mı çocukları annesinden soğuttu yoksa anneleri mi çocuklarına yanlış yaptı ve çocukları Güzide Duran'ın yüzüne bile bakmadı bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki, o da bir anne ile çocuklarının bağının kopmasının acı olduğu. '' ifadelerini kullandı.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Güzide Duran ve Adnan Aksoy cephesinden söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.