ABD’de yaşayan 54 yaşındaki Bob Vanscoy, pandemi döneminde çocuklarının video oyunlarındaki detayları fark ederek Nvidia hissesi almaya karar verdi. Çocuklarının Nvidia ekran kartlarının ne kadar popüler olduğunu söylemesi üzerine 2020 yılında yatırım yapan Vanscoy, hisse başına 6,76 dolardan aldığı 1.292 Nvidia hissesiyle yüzde 1.593 getiri sağladı ve toplamda 147 bin 977 dolarlık kazanç elde etti.

Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Nvidia’ya yaptığı bu yatırımın ardından Vanscoy’un yöntemi, diğer yatırımcılar için de dikkat çekici bir örnek oldu. Business Insider’da yer alan habere göre, çocuklarının ilgisini yatırım fırsatına çeviren başka yatırımcılar da bulunuyor. 42 yaşındaki PR uzmanı Mikhaela Delahunty, 2022’de çocuklarının sürekli istediği Crocs terliklerinin hızla tükenmesi ve şirketin güçlü bilançosunu fark ederek hisse alımı gerçekleştirdi.

Delahunty, geçtiğimiz yıl işini büyütmek için hisselerini satmış olsa da yaptığı yatırım doğru bir karar oldu. Delahunty, “Çocukların ebeveynlerin satın alma kararları üzerindeki etkisi küçümsenemez” diyerek günlük hayattaki gözlemlerin yatırım kararında değerli olduğuna dikkat çekti.

BUFFETT'IN SÖZCÜ YATIRIMCILARA İLHAM VERİYOR

Warren Buffett’ın “bildiğin şeye yatırım yap” yaklaşımı başka bireysel yatırımcılara da ilham veriyor. Üretim sektöründe çalışan 47 yaşındaki Etienne Breton, iş yerinde yaşadığı veri yönetimi sorunlarını görünce Palantir’in çözüm sunabileceğine inanarak hisse aldı. 6 dolardan aldığı hisselerle bugün ciddi kazanç sağladı. Google’dan ayrıldıktan sonra kişisel finans girişimi kuran 33 yaşındaki Sherry Jiang da kariyer hedefleri nedeniyle Palantir’i takip ederek hisse alımı yaptı ve kazanç sağladı.

Jiang, “Palantir’in yalnızca teknolojik avantajları değil, hükümetler gibi kalıcı müşterilerle olan ilişkileri de çok güçlü” diyerek yatırım kararının nedenlerini anlattı. Uzmanlara göre bu yöntem dikkatli uygulanması gereken bir strateji olsa da tamamen yanlış değil.

Betterment’ın yatırım ve davranışsal finans başkan yardımcısı Dan Egan, bireysel yatırımcıların günlük gözlemlerden ilham alarak yatırım yapmasının öğrenme süreci açısından faydalı olabileceğini belirtti.

Egan, “Eğer yatırım stratejilerini konuşmayı seviyor, süreci ilgi çekici buluyorsanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz” dedi. Ancak uzun vadede dengeli getiri sağlamak isteyen yatırımcıların ETF, endeks fonları ve geniş varlık dağılımı gibi çeşitlendirilmiş yatırımları temel yöntem olarak kullanmaları gerektiğini vurguladı.