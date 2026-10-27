İstanbul Gaziosmanpaşa’da okuldan aldığı iki çocuğunu üzerlerine gelen minibüsten kurtaran Canan Erdoğan (41), aracın altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdoğan hayatını kaybetti.

Kaza, 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı minibüs, yol kenarındaki kaldırıma çıktı.

Çocuklarıyla evine doğru yürüyen Erdoğan, savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark edince iki çocuğunu kenara itti. Erdoğan’a çarpan minibüs, yol kenarındaki toprak alana çıkarak üzerine devrildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekiler minibüsü kaldırarak Erdoğan’ı aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdoğan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“ÇOCUKLAR KURTULDU AMA KADIN VEFAT ETTİ”

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, minibüsün makas atarak geldiğini duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı.”