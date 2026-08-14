Ritu Narayan, 13 yıl önce eBay’de önemli bir yöneticiyken çocuklarını okula ve kreşe götürüp getirme konusunda büyük bir sorun yaşadı. Okul servisinin olmaması, yoğun trafik ve bakıcıların yüksek maliyeti Narayan’ı yeni bir çözüm aramaya itti.

Narayan, iki kardeş Vivek ve Abhishek Garg ile birlikte 2015 yılında "Zum" adlı şirketi kurdu. Şirket, okul servislerini teknolojiyle yeniden düzenleyerek ebeveynlerin çocuklarını taşıyan araçları GPS üzerinden takip etmesini sağladı.

430 MİLYON DOLAR YATIRIM TOPLADI

Kısa sürede büyüyen Zum, bugüne kadar 430 milyon dolar yatırım aldı ve 1,7 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Şirketin 2025 geliri ise 333 milyon dolara çıkarak bir önceki yıla göre yüzde 35 arttı. Bugün ABD’de yaklaşık "5 bin okul" Zum’un hizmetlerinden yararlanıyor. Şirketin teknolojisi 18 eyalette kullanılırken Narayan, ülke genelinde 50 eyalete ulaşmayı hedefliyor.

OKULLARA MİLYONLARCA DOLAR TASARRUF SAĞLIYOR

Zum’un teknolojisi yalnızca servisleri takip etmeyi değil, otobüs güzergahlarını ve filoları daha verimli planlamayı da sağlıyor. San Francisco Birleşik Okul Bölgesi’nde yapılan çalışma sonucunda otobüs sayısı 236’dan 193’e düşürüldü ve bölgenin yılda yaklaşık 3,5 milyon dolar tasarruf etmesi sağlandı.

ÇOCUKLUK HAYALİ ASTRONOTLUKTU

Hindistan’da büyüyen Narayan’ın çocukluk hayali ülkesinin ilk kadın astronotu olmaktı. Bu hayalini gerçekleştiremese de çocuklarının ulaşım sorunundan yola çıkarak kurduğu şirketle milyar dolarlık bir girişimin başına geçti.

53 yaşındaki Narayan, başarısıyla 2026 Forbes 50 Üstü 50 listesinde de yer aldı.