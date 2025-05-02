İspanya'da "Covid-19 korkusu" nedeniyle ebeveynleri tarafından çöple dolu evde insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanan çocuklar, polis baskınıyla özgürlüklerine kavuştu. Yıllar sonra ilk kez dışarı çıkan çocukların koşa koşa çiçeklere dokunarak derin derin nefes almaları, görevli ekipleri duygulandırdı.

PANDEMİ BİTTİ KABUS DEVAM ETTİ

Covid-19 salgını 2020'de dünya genelinde karantina uygulamalarını beraberinde getirmişti. Ancak Alman çiftin, İspanya'da hayatın normale dönmesine rağmen çocuklarını evden çıkarmadığı, hatta onları ilaçla sakinleştirerek hapis hayatına zorladığı tespit edildi. 8 yaşındaki ikizler ve 10 yaşındaki kardeşlerinin okula hiç gitmedikleri ve hiç İspanyolca bilmedikleri belirlendi. Yetkililer, çiftin aşırı virüs korkusu yaşadığını ve durumun psikolojik bir bozukluk olarak kabul edilen "Covid sendromu" kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

EVDE MASKEYLE ÇÖPLER ARASINDA BİR HAYAT

Polis, ihbar üzerine düzenlediği baskında evde sağlık ve hijyen açısından oldukça kötü koşullar tespit etti. Aile üyelerinin her birinin yüzünde üçer kat maske bulunduğu ve evin her köşesinin ilaç kutuları ile çöp yığınlarıyla dolu olduğu aktarıldı. Ayrıca evde bir de ağır hasta olan bir kedi bulundu.

Yetkililer, ailenin 2021'den bu yana pandemi koşullarına saplantılı şekilde tutunarak evden dışarı hiç çıkmadığını, alışveriş dahil tüm ihtiyaçlarını kapıdan teslim alarak karantina halinde yaşadıklarını ifade etti.

"SESSİZ BİR MUTLULUKTU AMA GÖZLERİMİZİ YAŞARTTI"

Operasyon, mhalle sakinlerinin dikkati sayesinde gerçekleşti. Komşular, ailenin uzun süredir dış dünyayla bağlantı kurmadığını ve yalnızca teslimatlarla yaşamlarını sürdürdüğünü belirterek yetkililere ihbarda bulundu.

Polis memurları, çocukların kurtarıldığı anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dışarı çıktıklarında önce ne yapacaklarını bilemediler. Gözlerini kapatıp derin nefes aldılar. Çimenlere dokundular, çiçeklere uzandılar. Sessiz bir mutluluktu ama gözlerimizi yaşarttı."