Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1050 Konteyner Kent'te dün meydana gelen olayda, H.Y. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle kendisinden ayrılmak isteyen eşi S.Y. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Y, eline bıçak alarak eşi S.Y.'yi çocuklarının gözü önünde yere yatırıp tekme tokat dövdü. ÇEVREDEKİLER CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ Konteyner kentte yaşanan şiddet olayına çevre sakinleri tepki gösterirken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı. Olayın ardından darbedilen S.Y., emniyet güçlerine giderek şikayette bulundu. İhbar ve şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.Y.'yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI Eşinden şiddet gören S.Y. emniyette verdiği ifadesinde, ayrılmak istediği kocası H.Y.'nin önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini öne sürdü. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheli H.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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