Bebek arabaları, bitmek bilmeyen atıştırmalık ihtiyacı ve uyku saatleri derken çocukla tatile çıkmak bazen bir "askeri operasyona" dönüşebiliyor. Ancak otel rezervasyon platformu LateRooms tarafından hazırlanan Aile Tatilleri Endeksi, doğru destinasyon seçimiyle tatilin kabusa dönüşmekten kurtulabileceğini kanıtladı. Avrupa'nın en büyük şehirlerini; havaalanı transfer süreleri, yürünebilirlik oranı ve çocuk dostu mekan sayısı gibi kriterlerle inceleyen analistler, ebeveynlerin işini en çok kolaylaştıran noktaları sıraladı.

ZİRVENİN SAHİBİ KOPENHAG

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, endekste birinci sıraya yerleşerek "çocuklu turistler için en iyi şehir" unvanını kazandı. Şehrin en büyük avantajı lojistik hızı; havaalanından binilen metroyla sadece 15 dakikada şehir merkezine ulaşılabiliyor. Bu durum, uçuş sonrası yorgun düşen çocuklar ve ebeveynler için büyük bir konfor sağlıyor.

YÜRÜNEBİLİRLİKTE REKOR PUAN 100 ÜZERİNDEN 99

Kopenhag sadece ulaşımıyla değil, sokak tasarımıyla da fark yaratıyor. Yürünebilirlik konusunda 100 üzerinden 99 puan alan şehirde, turistik noktaların neredeyse tamamına bebek arabasıyla zahmetsizce ulaşılabiliyor. Ayrıca şehirdeki konaklama tesislerinin dörtte birinden fazlası; geniş aile odaları ve çocuklara özel olanaklarla "aile dostu" kategorisinde hizmet veriyor.

MASALSI EĞLENCE

Şehrin sunduğu aktiviteler hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. Disneyland’e ilham kaynağı olan tarihi Tivoli Bahçeleri, devasa oyun alanları ve eğlence parkıyla ailelerin odak noktası konumunda. Rengarenk evleriyle ünlü Nyhavn Limanı ise masalsı atmosferiyle keyifli yürüyüş rotaları sunuyor. Gelişmiş bisiklet kültürü, her köşede karşınıza çıkan güvenli oyun parkları ve temiz plajlarıyla Kopenhag, çocuklu aileler için Avrupa'nın en stressiz rotası olarak kabul ediliyor.

KÜÇÜK ÇOCUKLARLA GİDİLEBİLECEK EN İYİ 10 ŞEHİR

Endeks sonuçlarına göre ailelerin en rahat ettiği şehir sıralaması şu şekilde:

1. Kopenhag, Danimarka

2. Berlin, Almanya

3. Barselona, İspanya

4. Floransa, İtalya

5. Amsterdam, Hollanda

6. Valensiya, İspanya

7. Basel, İsviçre

8. Krakow, Polonya

9. Prag, Çek Cumhuriyeti

10. Viyana, Avusturya