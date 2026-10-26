Looney Tunes karakterlerine sesiyle hayat veren Eric Bauza’dan acı haber geldi. Bugs Bunny ve Daffy Duck başta olmak üzere pek çok sevilen karakterin günümüzdeki seslendiricisi olan sanatçı, 46 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles County Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre Bauza, pazar günü evinde hipertansif kardiyovasküler hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölümünü ailesi, pazar günü Bauza’nın Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Emmy ödüllü seslendirme sanatçısının ani vefatının ardından daha fazla ayrıntının paylaşılacağı belirtildi.

BUGS BUNNY VE DAFFY DUCK’A SESİYLE HAYAT VERDİ

Variety'nin haberine göre; Eric Bauza, özellikle Looney Tunes evrenindeki karakterlere getirdiği yorumla tanınıyordu. Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın yanı sıra Tweety, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn, Porky Pig ve Road Runner gibi klasik karakterleri de seslendirdi.

Sanatçı, Space Jam: A New Legacy ve Looney Tunes Cartoons gibi yapımlarda görev aldı. 2026 yılında yayımlanan Coyote vs. Acme filminde de Charlie the Dog ve başka karakterlere sesiyle hayat verdi.

400’DEN FAZLA YAPIMDA YER ALDI

Seslendirme kariyerine 2001 yılında yayımlanan The Ripping Friends ile başlayan Bauza, yıllar içinde 400’den fazla yapımda çalıştı. Avatar: Son Hava Bükücü, Chowder, Alvin ve Sincaplar 2, Scooby-Doo! Mystery Incorporated, Fanboy & Chum Chum ve Ben 10: Omniverse gibi birçok yapımda seslendirme yaptı.

Sanatçı, kariyerinin son döneminde de farklı projelerde yer almayı sürdürdü. Chibiverse, Minions & Monsters, Forgotten Island, Rick and Morty, Superkitties ve Avatar: Seven Havens dahil çeşitli yapımlarda görev aldı.

ÜÇ EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Eric Bauza, seslendirme alanındaki çalışmalarıyla önemli ödüllere layık görüldü. Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies ve The Adventures of Puss in Boots projeleriyle beş Daytime Emmy adaylığı elde etti.

Sanatçı ayrıca Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders ve Looney Tunes Cartoons yapımlarındaki çalışmalarıyla üç Children's & Family Emmy Ödülü kazandı. Daffy in Wackyland projesiyle de ödüle aday gösterildi.

Variety'nin 2024 yapımı The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie hakkındaki eleştirisinde de Bauza'nın performansına övgüde bulunuldu. Hem Porky Pig'i hem de Daffy Duck'ı seslendiren sanatçının karakterlere kattığı hareketli ve çılgın enerjiye dikkat çekildi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE İKİ PROJEDE YER ALACAKTI

Bauza, hayatını kaybettiği sırada iki projenin ön hazırlık aşamasında çalışıyordu. Sanatçının Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical yapımında Daffy Duck'ı, The Dragon Masters projesinde ise Shogun King karakterini seslendirmesi planlanıyordu.

Coyote vs. Acme filminin yapımcısı Chris DeFaria, Bauza'yı animasyon sanatına duyduğu bağlılık, yeteneği, coşkusu ve mizah anlayışıyla hatırlayacağını belirtti. DeFaria, sanatçının filmde anlatılmak istenen, küçük bir kişinin bile dünyada fark yaratabileceği mesajını temsil ettiğini ifade etti.

WARNER BROS.'TAN DUYGUSAL VEDA

Warner Bros. Television Group ve US Networks Başkanı Channing Dungey de yayımladığı açıklamada Bauza'nın milyonlarca insana neşe ve kahkaha getiren eşsiz bir seslendirme sanatçısı olduğunu söyledi.

Dungey, sanatçının Warner Bros. Animation bünyesinde geçirdiği 15 yıl boyunca Bugs Bunny ve Daffy Duck dahil pek çok karakteri seslendirdiğini belirtti. Mel Blanc gibi efsane isimlerin izinden giden Bauza'nın, Looney Tunes'un köklü mirasını sürdürmeyi büyük bir onur olarak gördüğünü aktardı. Dungey, açıklamasında sanatçının ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini de iletti.

KARİYERİNE KARAKTER TASARIMIYLA BAŞLADI

7 Aralık 1979'da Kanada'nın Toronto kentindeki Scarborough bölgesinde dünyaya gelen Eric Bauza, kariyerinin ilk döneminde Hollywood'da karakter tasarımcısı olarak çalıştı. Daha sonra animasyon departmanında görev alarak Good Vibe, Nimbrod and Stinky's Antarctic Adventure, The Drawn Together Movie! ve El Tigre: The Adventures of Manny Rivera gibi projelerde yer aldı.

Seslendirme alanında dünya çapında tanınan Bauza, özellikle çocukluk kuşaklarının hafızasında yer eden çizgi film karakterlerine sesiyle hayat vererek animasyon dünyasında kendine özgü bir yer edindi.