Konya'da yıllar sonra yargıya taşınan cinsel istismar iddiasında savcılık takipsizlik kararı verdi. Çocukluk döneminde öz dayısı tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını iddia eden E.Ö.'nün şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı gerekçesiyle kamu davası açılmadı. Müşteki taraf ise karara Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz etti.

ÇOCUKLUK DÖNEMİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Soruşturma dosyasındaki beyana göre E.Ö., 10-11 yaşlarındayken dedesi ve anneannesinin evinde bulunduğu sırada öz dayısı H.İ.N.'nin kendisine cinsel içerikli davranışlarda bulunduğunu öne sürdü. E.Ö., çocuk yaşta yaşadığını iddia ettiği olayın etkilerini uzun yıllar taşıdığını, yaşadığı travma ve aile baskısı nedeniyle sessiz kaldığını, ancak yıllar sonra hukuki yollara başvurmaya karar verdiğini ifade etti.

Şüpheli H.İ.N. ise emniyette verdiği ifadede suçlamaları reddetti. Yeğenine bugüne kadar maddi ve manevi destek olduğunu savunan H.İ.N., son dönemde maddi taleplerini karşılamadığı için hakkında asılsız iddialarda bulunulduğunu ileri sürdü.

SAVCILIK DELİL YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE TAKİPSİZLİK VERDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yer alan ifadeler ve mevcut delilleri değerlendirerek şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli şüphenin oluşmadığı sonucuna vardı.

Takipsizlik kararında, müştekinin beyanlarının iddiaları destekleyecek somut delillerle doğrulanamadığı belirtildi. Savcılık ayrıca, iddia edilen olayın 1998 yılında gerçekleştiğinin kabul edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'ndaki zamanaşımı süresinin de dolduğu değerlendirmesini yaptı.

TAKİPSİZLİK KARARI YARGIYA TAŞINDI

Savcılığın kararına müşteki avukatı itiraz etti. Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, çocukluk döneminde yaşandığı öne sürülen cinsel istismar vakalarında mağdurların korku, baskı ve travma nedeniyle uzun yıllar şikâyette bulunamadığı vurgulandı.

İtiraz dilekçesinde ayrıca soruşturmanın etkin yürütülmediği, yalnızca şüphelinin inkârı esas alınarak karar verildiği ve dosyada kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli şüphenin bulunduğu ileri sürüldü.

"AİLE BİRLİĞİM BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"

Evli ve bir çocuk annesi olduğunu belirten E.Ö., çocukluk yıllarında yaşadığını iddia ettiği olaylar nedeniyle uzun süre sessiz kaldığını söyledi. Suç duyurusunun ardından aile içinde ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden E.Ö., sürecin kendisini ve ailesini derinden etkilediğini belirterek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı sürece müdahil olmaya çağırdı. Savcılığın takipsizlik kararına yapılan itirazın ise yargı tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.