Ordu’da özel yöntemlerle hazırlanan ve coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Ordu tostu’nun ünü Türkiye sınırlarını aştı. Kentte tost ustası olarak bilinen Engin Atabeyoğlu (65), hazırladığı tostları Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye kargoyla gönderiyor.

İlk kez 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner kuzenler tarafından yapılan Ordu tostu, 4 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Altınordu ilçesinde 3 metrekarelik küçük dükkanında 40 yıldır tost yapan Engin Atabeyoğlu, ustası Kemal Yamaner’den öğrendiği bu lezzeti yaşatmaya devam ediyor.

Atabeyoğlu, “Hazırladığım Ordu tostlarını Türkiye’nin her yerine gönderiyorum. Yurt dışından da tost isteyenler oluyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere de kargoyla tost gönderiyorum” dedi.

15-20 GÜN BOYUNCA BOZULMUYOR

Atabeyoğlu, kargoyla gönderilen tostları da diğer tostlar gibi özenle hazırlayıp paketlediğini belirterek, “Tostu alan kişiler, tost makinesinde veya mikrodalga fırında ısıtıp tüketebiliyorlar. Bu tostlar uygun şartlarda 15-20 gün boyunca bozulmaz. Ordu tostunu, diğer tostlardan ayıran özelliği ise ekmeği, ezme sucuğu ve kaşar peyniridir. Ordu tostunun yapıldığı ekmek bile tek başına özel bir ekmektir” dedi.

GURBETÇİLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Almanya’da yaşayan kuzenlerine Ordu tostu gönderen Ali Göztepe (66), “Ordu tostunu çok özlemişler ama buraya gelip tüketme fırsatı bulamıyorlar. Ben de onlar için Ordu tostu hazırlattım ve kargoyla göndereceğim. Afiyetle tüketsinler” ifadelerini kullandı.

"HER YERE GÖNDERİLİYOR"

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, bu lezzetin hem kent hem de ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Ordu tostunu diğerlerinden ayıran ekmeği ve içeriğidir. Tostun yapıldığı ekmek ve sucuk tamamen yerel el üretimidir. Tostun tadı da buradan geliyor. Ayrıca coğrafi işaret alarak tescillenen bir ürün. Burada yapılan Ordu tostları, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine gönderiliyor” dedi.