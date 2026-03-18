2026 yılı takvimine göre 19 Mart Perşembe günü arife nedeniyle yarım gün, 20-21-22 Mart tarihleri ise bayram günleri olarak resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Toplam 3,5 gün sürecek bu dönemde bazı çalışanlar görev başında olacak. Peki bayramda çalışanlar ne kadar ek ücret alacak, hangi haklara sahip?

Konuya ilişkin detayları SGK uzmanı İsa Karakaş ele aldı.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

İş hukukuna göre resmi tatillerde çalışanların dinlenmesi esastır. Bu nedenle bir işçi, bayramda çalışmaya zorlanamaz. Eğer iş sözleşmesinde bayramda çalışmaya dair bir hüküm bulunmuyorsa, işverenin çalışan onayını alması gerekiyor.

Bu noktada çalışan isterse bayramda çalışabilir; ancak bu çalışmanın karşılığı mutlaka yasal çerçevede ödenmek zorundadır.

ÇİFTE YEVMİYE HAKKI

Bayram mesaisinde en önemli hak “çifte yevmiye” uygulamasıdır. Buna göre:

-Çalışmayan işçi, o günün ücretini tam alır

-Çalışan işçi ise normal ücretine ek olarak bir günlük daha ücret kazanır

Bu da bayramda çalışanların aynı gün için iki günlük kazanç elde etmesi anlamına gelir.

Bayram günlerinde çalışma süresi aşılırsa, çalışanların kazancı daha da yükselir.

Normal mesai saatlerini aşan çalışmalar için:

-Çifte yevmiyeye ek olarak

-Saat başına %50 zamlı fazla mesai ücreti ödenir

Ayrıca bu ödemeler SGK matrahına dahil edildiği için uzun vadede emekli maaşına da olumlu katkı sağlar.

MAAŞLAR NE KADAR ARTIYOR?

Uzmanların hesaplamalarına göre somut örnekler şöyle:

Aylık 60.000 TL maaş alan bir çalışan, bayram boyunca çalışırsa yaklaşık 7.000 TL ek gelir elde ederek ayı 67.000 TL ile kapatabilir.

Asgari ücretli bir çalışan (brüt 33.030 TL) için ise bayram mesaisiyle toplam kazanç yaklaşık 37.434 TL’ye yükselir.

Yevmiye usulü çalışanlarda ise bu rakam ayın gün sayısına bağlı olarak 38.535 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bayramda çalışmak zorunlu değil ancak çalışanlar için önemli bir ek gelir fırsatı sunuyor. Çifte yevmiye, fazla mesai ücreti ve SGK’ya yansıyan kazançlar sayesinde çalışanlar hem kısa vadede gelirlerini artırabiliyor hem de uzun vadede emeklilik haklarını güçlendirebiliyor.

Bu nedenle çalışanların haklarını bilmesi ve gerektiğinde talep etmesi büyük önem taşıyor.