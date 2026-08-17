Özellikle yiyeceklerden ilaçlara kadar günlük hayatta kullanılan bazı ürünlerin lavabo altında tutulmaması gerekiyor. Bu bölümün daha çok su ve nemden kolay etkilenmeyen temizlik malzemeleri için kullanılması öneriliyor.

GIDA VE İLAÇLARI BURADAN UZAK TUTUN

Gıda ürünleri: Patates, soğan, un, bakliyat ve paketli yiyecekler lavabo altında saklanmamalı. Boruların çevresinde oluşabilecek nem ve fark edilmeyen sızıntılar gıdaların daha hızlı bozulmasına, küflenmesine veya ambalajlarının zarar görmesine neden olabilir.

İlaçlar ve vitaminler: İlaçların çoğunun serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Lavabo altındaki nem ve değişken koşullar uygun bir saklama ortamı oluşturmadığı için ilaç ve takviyeleri burada bulundurmamak daha güvenli.

Evcil hayvan mamaları: Kedi ve köpek mamaları da nemden uzak tutulmalı. Ayrıca mamaların çamaşır suyu, deterjan ve diğer temizlik ürünleriyle aynı dolapta saklanması olası dökülme ve bulaşma nedeniyle iyi bir seçenek değil.

ELEKTRİKLİ ALETLERE VE KİMYASALLARA DİKKAT

Elektrikli küçük ev aletleri: Blender, mikser, tost makinesi veya kahve makinesi gibi elektrikle çalışan cihazların lavabo altında saklanması önerilmiyor. Borulardan meydana gelebilecek küçük bir sızıntı bile cihazların elektrikli bölümlerine ulaşarak hasara ve güvenlik riskine neden olabilir.

Yanıcı ve tehlikeli ürünler: Boya, tiner, çözücü, böcek ilacı ve benzeri ürünlerin lavabo altına gelişigüzel konulmaması gerekiyor. Özellikle çocukların veya evcil hayvanların bulunduğu evlerde bu ürünlerin güvenli, uygun ve erişilemeyecek alanlarda muhafaza edilmesi önemli.

Lavabo altındaki dolap tamamen kullanılamaz bir alan değil. Bulaşık deterjanı, sünger, temizlik fırçası ve çöp poşeti gibi günlük malzemeler burada tutulabilir. Ancak dolabın belirli aralıklarla boşaltılıp borularda sızıntı ve nem olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.