Zeytinyağı reyonunda alışveriş yapanların bir kısmı, şişenin üzerindeki "ekstra" ibaresine fazla anlam yüklemiyor. Sızma zeytinyağı ile ekstra sızma zeytinyağı arasındaki ayrım yalnızca isimden ibaret değil. Üretim yöntemi, laboratuvar analizleri ve tadım testleri bu iki kategoriyi birbirinden ayırıyor.

26 Ağustos 2026'da yayımlanan bir makalede gazeteci Céline Cossa da bu ayrımın temel kriterlerine dikkat çekiyor. Her iki kategori de zeytinlerden kimyasal işlem uygulanmadan, yalnızca mekanik veya fiziksel yöntemlerle elde ediliyor. Skstra sızma zeytinyağının karşılaması gereken şartlar çok daha sıkı.

Sızma zeytinyağı ne anlama geliyor?

"Sızma zeytinyağı" ifadesi, yağın zeytinlerden presleme, santrifüjleme veya benzeri fiziksel yöntemlerle elde edildiğini gösteriyor. Üretim sırasında kimyasal arıtma veya katkı maddesi kullanılmıyor.

Avrupa'da zeytinyağlarının sınıflandırılması yalnızca üretim yöntemine göre yapılmıyor. Serbest yağ asitliği gibi fizikokimyasal değerlerin yanı sıra, eğitimli tadım panellerinin değerlendirmeleri de dikkate alınıyor.

Sızma zeytinyağında serbest asitlik en fazla yüzde 2 olabilir. Ayrıca yağda hafif duyusal kusurlar bulunabilir. Bu kusurlar yağın mutlaka sağlıksız veya tüketilemez olduğu anlamına gelmez; ancak aromanın ve tadın kalitesini etkileyebilir.

Bu nedenle sızma zeytinyağı günlük yemeklerde, pişirme işlemlerinde, marinelerde ve yağın aromasının yemeğin önüne geçmesinin istenmediği tariflerde kullanılabilir.

Ekstra sızma zeytinyağını farklı kılan ne?

Ekstra sızma zeytinyağı da zeytinlerden kimyasal işlem uygulanmadan ve fiziksel yöntemlerle elde edilir. Ancak bu kategoride hem kimyasal hem de duyusal kriterler daha katıdır.

Ekstra sızma zeytinyağında serbest asitlik yüzde 0,8'i geçmemelidir. Bunun yanında resmi tadım testlerinde herhangi bir duyusal kusur tespit edilmemesi gerekir.

Buna karşılık meyvemsi aroma, acılık ve boğazda hissedilen hafif yakıcılık kusur olarak kabul edilmez. Aksine bunlar, özellikle taze ve kaliteli zeytinlerden elde edilen yağlarda beklenen özellikler arasında yer alır.

Bu nedenle iyi bir ekstra sızma zeytinyağında taze çimen, enginar veya yeşil zeytini andıran aromalar; damakta belirgin bir acılık ve boğazda hafif bir karıncalanma hissi bulunabilir.

Küflü, sirkemsi, metalik veya belirgin biçimde bozulmuş kokular ise bunun tam tersine istenmeyen özelliklerdir.

Sağlık açısından aralarında büyük bir fark var mı?

Her iki kategori de tekli doymamış yağ asitleri içerir ve dengeli beslenme kapsamında tüketilebilir. Ekstra sızma zeytinyağının daha yüksek duyusal kaliteye sahip olması, onu özellikle çiğ tüketim ve yağın aromasının öne çıkmasının istendiği tarifler için tercih edilen seçeneklerden biri haline getirir.

Zeytinyağı seçerken yalnızca "ekstra" kelimesine bakmak yerine birkaç farklı noktayı kontrol etmek faydalı olabilir.

Şişede "sızma" veya "ekstra sızma" ibaresinin bulunmasına dikkat edin.

AOP veya IGP gibi menşe işaretlerini kontrol edin.

Pestisit kullanımını sınırlamak istiyorsanız organik sertifikalı ürünleri tercih edebilirsiniz.

Zeytinin yetiştirildiği yer ile yağın şişelendiği yer arasındaki bilgileri inceleyin.

Son tüketim veya tavsiye edilen tüketim tarihini kontrol edin.

Işık geçirmeyen koyu renkli cam şişeleri veya opak metal ambalajları tercih edin.

Zeytinyağını evde ısı ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayın.

Kısacası, şişenin üzerindeki "ekstra" ibaresi yalnızca bir pazarlama sözcüğü değil. Ekstra sızma zeytinyağı, üretim yöntemi aynı temele dayansa da daha düşük serbest asitlik sınırı ve kusursuz duyusal profil gibi ek şartları karşılamak zorunda olan ayrı bir kalite kategorisini ifade ediyor.