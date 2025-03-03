Yeni yapılan bir araştırmaya göre, çoğu insanın sıklıkla yaptığı bir davranış, İngilizler için "aşırı kaba" olarak kabul ediliyor. 2 bin İngiliz'in katıldığı bir ankette, katılımcıların yüzde 24'ü bir şeyin üçüncü kez tekrarlanmasını istemeyi "aşırı kaba" bulduklarını belirtti. İlginç bir şekilde, ankette yer alanların beşte biri, yanlış duydukları şeylerin temel sebebini işitme sorunlarına dayandırıyor.

Anketin bir diğer çarpıcı bulgusu ise, yüzde 34'ünün, bir yanlış anlaşılma sonrası istemedikleri bir şeyi kabul ettiklerini ifade etmesi oldu fakat katılımcıların yalnızca yüzde 20'si, birinin söylediklerini yanlış duymanın, işitme sorunlarının belirtisi olduğuna inanıyor.

Odyolog Gordon Harrison, işitme kaybının genellikle yanlış anlaşıldığını belirtirken, "Birçok insan, işitme sorunlarının yalnızca yaşla ilişkili olduğunu varsayar fakat işitme kaybı, çok yavaş gelişen bir durumdur ve her yaştan insanı etkileyebilir" dedi.

TAM OLARAK NE SÖYLEDİKLERİNDEN EMİN DEĞİLLER

Aynı zamanda çoğu kişi gürültülü ortamlarda bir konuşmayı takip etmekte zorluk çektiğini, yüzde 19'unun televizyon veya radyoyu daha yüksek sesle açmayı tercih ettiğini açıkladı. Yüzde 29'u ise, başlarını sallayarak ya da gülümseyerek konuşmaları onayladıklarını ancak tam olarak ne söylediklerinden emin olmadıklarını belirtti. Harrison, işitme kaybının daha izole olmasına neden olabileceğini ve kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyebileceğine değinirken, "İşitme kaybı, sosyal ortamlarda başkalarını duymakta zorlanmakla başlar ve zamanla kişiyi yalnızlaştırabilir. Eğer işitme konusunda endişeleriniz varsa, profesyonel yardım almak çok önemlidir" şeklinde konuştu.