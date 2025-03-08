Tuvalet, günlük hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır fakat birçok insan, tuvalet kullandıktan sonra yapılan basit bir hatanın farkında değil. Bu durum da klozet kapağının açıkken sifon çekmek. Bu aslında hem hijyen hem de sağlık açısından büyük riskler taşıyan bir davranıştır.

SİFON ÇEKİLDİĞİNDE NE OLUR?

Uzmanlara göre klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde, suyun yüksek basınçla boşalmasıyla birlikte klozetteki su hızla aşağıya doğru çekilir. Bu durumda klozetteki suyun küçük damlacıklara ayrılmasıyla birlikte bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar havaya karışır. Yapılan araştırmalar, klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde, bu mikrop taşıyan su damlacıklarının iki metreye kadar yayılabiliyor. Bu durum, evin her köşesine mikropların yayılmasına neden olabilir.

KLOZET KAPAĞI AÇIKKEN SİFON ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Klozet kapağını açarak sifon çekmek, suyun içerdiği bakterilerin havaya karışmasına neden olurken, bu mikroplar hava akışına bağlı olarak birkaç dakika boyunca havada asılı kalır. O an, evdeki diğer odalarda bile bakterilerin dolaşması ve ortamı kirletmesi mümkün hale geliyor.

Klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde suyun havaya saçtığı damlacıklar özellikle banyoda sık kullandığınız diş fırçaları, havlular, lavabolar gibi yüzeylerde bulunabilir. Diş fırçaları, doğrudan ağzımıza temas ettiğinden, mikrop taşıyan damlacıkları almak, sindirim sistemi enfeksiyonlarına yol açabilir. Öte yandan havlular gibi tekstil ürünleri de mikrop taşıyabilir, bu da cilt rahatsızlıklarına veya solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.