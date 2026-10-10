Avrupa’da alışılmışın dışında bir işaretle karşılaşmak pek mümkün değilken Hindistan’da çekilen bir yol tabelası fotoğrafı dikkat çekti. İlk bakışta yol bozukluğu ya da vahşi hayvan uyarısı sanılan dört siyah noktalı tabelanın anlamı, trafik polisinin açıklamasıyla netlik kazandı.

Hindistan’ın Bengaluru kentinde görüntülenen dört siyah noktalı yol tabelası, sürücüler arasında merak uyandırdı. İşaretin ne anlama geldiği konusunda farklı tahminler yapılırken yerel trafik polisi konuya açıklık getirdi.

Yetkililer, tabelanın görme engelli bireylerin bulunabileceği alanlara dikkat çekmek amacıyla kullanıldığını bildirdi. Özellikle görme engellilere yönelik okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin çevresine yerleştirilen işaret, sürücülere hızlarını düşürmeleri ve çevrelerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

DÖRT SİYAH NOKTA RASTGELE SEÇİLMEDİ

Tabelanın dikkat çeken tasarımının arkasında ise görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi bulunuyor. Dört siyah noktadan oluşan sembol, bu alfabeden ilham alınarak hazırlanmış bir uyarı işareti olarak kullanılıyor.

İşaretin temel amacı, sürücüleri görme engelli bireylerin olası varlığı konusunda uyarmak ve trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmak.

AVRUPA'DA FARKLI UYARI İŞARETLERİ KULLANILIYOR

Hindistan’daki bu tabeladan farklı olarak Ukrayna, Polonya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde görme engelli bireylere yönelik uyarılarda farklı işaret ve ek panolar kullanılıyor. Bu ülkelerde ünlem işaretiyle birlikte “Kör Geçidi” veya “Görme Engelli” ifadelerinin yer aldığı tabelalar tercih edilebiliyor.