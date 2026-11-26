Otomobillerin klima ve havalandırma panellerinde bulunan bazı düğmeler, sürücüler tarafından çoğu zaman işlevi bilinmeden kullanılıyor. Bunlardan biri de üzerinde kendi içine dönen ok işareti bulunan devirdaim düğmesi. Özellikle sıcak havalarda ve yoğun trafikte tercih edilen bu özellik, araç içindeki hava dolaşımını değiştiriyor.

Araçlarda bulunan devirdaim düğmesi, dışarıdan temiz hava girişini sınırlandırarak kabin içerisindeki havanın yeniden dolaşıma girmesini sağlıyor. Bu özellik açıldığında klima sistemi, araç içindeki havayı tekrar kullanıyor. Özellikle yaz aylarında klima çalışırken devirdaim özelliğinin kullanılması, sıcak dış havanın sürekli içeri girmesini önleyerek kabinin daha kısa sürede soğumasına yardımcı olabiliyor.

HANGİ DURUMLARDA KULLANILMALI?

Devirdaim özelliği, yoğun trafikte egzoz gazı ve kötü kokuların araç içine girmesini azaltmak amacıyla kullanılabiliyor. Ayrıca tünellerden geçerken veya tozlu yollarda ilerlerken dışarıdan gelen havayı sınırlandırması nedeniyle sürücülere avantaj sağlıyor. Bununla birlikte özelliğin sürekli açık tutulması önerilmiyor. Araç içerisinde uzun süre aynı havanın dolaşması, karbondioksit seviyesinin yükselmesine ve hava kalitesinin düşmesine neden olabiliyor.

KIŞIN DEVİRDAİM DÜĞMESİNE DİKKAT

Soğuk havalarda devirdaim özelliğinin uzun süre kullanılması, araç camlarında buğulanmayı artırabiliyor. Özellikle araç içerisindeki nemin yükselmesiyle birlikte ön camda görüşü olumsuz etkileyen buğu oluşabiliyor. Bu nedenle camlarda buğulanma meydana geldiğinde dışarıdan hava girişinin açılması ve klima sisteminin cam buğu giderme modunda çalıştırılması gerekiyor.

Öte yandan ürücülerin bu düğmeyi ihtiyaç duyulan durumlarda kullanması, camlarda buğu oluştuğunda ise taze hava girişine geçmesi önem taşıyor.