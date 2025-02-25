Android telefonların kullanımı giderek artarken, depolama alanı sorunu birçok kullanıcı için hala büyük bir sorun olmaya devam ediyor. ziare.com'un haberine göre bu durum karşısında, telefon sahipleri genellikle yer açmak için dosyalarını silmeyi tercih ediyor. Ancak uzmanların, dosya silmeyi ortadan kaldıran bir numarası var.

Geçici Dosyalar özelliği nasıl kullanılır?

Birçok Android telefonda, uygulamalar tarafından biriken geçici dosyalar, önbellek dosyaları ve gereksiz verileri otomatik olarak silmeye yarayan gizli bir özellik bulunuyor.

Bu dosyalar cihazın düzgün çalışması için gerekli değildir, ancak hafızada yer kaplarlar. Bu özelliği kullanmak için, telefonunuzdaki "Ayarlar" bölümüne gidin, ardından "Depolama" veya "Bellek" sekmesine (cihaz modeline bağlı olarak) tıklayın.

"Alan aç" veya "Depolama alanını yönet" seçeneğine dokunduktan sonra, "Geçici dosyalar"ı seçip silme işlemini onaylayın. Bu işlem, telefonun kullanım sıklığına göre yüzlerce MB, hatta birkaç GB yer açabilir.

Bir diğer etkili yöntem ise, çoğu Android cihaza önceden yüklenmiş olan Google Dosyalar uygulamasını kullanmaktır.

Bu uygulama, otomatik olarak yinelenen dosyaları, eski ekran görüntülerini, kullanılmayan dosyaları ve gereksiz indirmeleri tespit eder.

Google Dosyalar uygulamasını kullanmak için, uygulamayı açın ve "Temizle" sekmesine gidin. Ardından, "Büyük dosyaları sil", "Önbellek dosyalarını sil" ve "Yinelenen dosyaları sil" seçeneklerini seçin. Alanı hızla boşaltmak için silme işlemini onaylayın.

Kullanılmayan uygulamaların otomatik olarak kaldırılması

Birçok kullanıcı, yalnızca bir kez kullanacağı uygulamaları indiriyor ve bu uygulamalar cihazda gereksiz yer kaplayarak kalıyor. Android, bu uygulamaların otomatik olarak kaldırılmasını sağlayan ancak verilerin bulutta saklanmasını mümkün kılan bir özellik sunuyor. Bu özelliği etkinleştirmek için, "Ayarlar" → "Uygulamalar" bölümüne gidin ve "Kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak kaldır" seçeneğini etkinleştirin (mevcutsa). Bu özellik sayesinde, uzun süre açmadığınız uygulamalar kaldırılacak, ancak yeniden yüklemek isterseniz verileriniz bulutta korunacak.

Dosyaları SD karta veya buluta taşıma

SD kart desteği bulunan bir telefona sahip kullanıcılar için, fotoğraf ve video gibi büyük dosyaları taşımanın pratik bir çözüm sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, Google Drive veya Google Photos gibi bulut hizmetlerini kullanmak, önemli dosyalarınızı kaybetmeden cihazda yer açmanıza yardımcı olabilir.