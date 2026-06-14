Atık malzeme olarak değerlendirilmek yerine araziye taşınan silindirik su deposu, projenin ana iskeletini oluşturdu. Bu yöntem sayesinde geleneksel binalarda en yüksek maliyetli aşamalardan biri olan temel ve duvar yapısı hazır olarak elde edildi. Su geçirmez ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan tank, yapılan dış ve iç mimari müdahalelerle tamamen işlevsel bir konut haline getirildi.

YARI GÖMÜLÜ YAPIYLA ISI YALITIMI SAĞLIYOR

İnşaatçı, su deposunu yatay olarak yerleştirmek için yamaçta büyük bir boşluk açarak yarı gömülü bir mimari oluşturdu. Bu yöntemle yapının dış ortama doğrudan maruz kalma oranı azaltılarak hem yapısal stabilite artırıldı hem de araziyle bütünleşme sağlandı.

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı verilerine göre, toprakla korunan evler yüzeyin altındaki sıcaklık istikrarından doğrudan yararlanıyor. Yüzeyin birkaç metre altındaki bu doğal denge, konutun yazın aşırı sıcaklardan, kışın ise aşırı soğuklardan pasif olarak korunmasına yardımcı oluyor.

PALETLERLE HOBBİT TARZI CEPHE YAPILDI

Projenin en dikkat çekici aşamalarından birinde, barınağın ön cephesini kapatmak için geri dönüştürülmüş ahşap paletler kullanıldı. Tankın silindirik şeklini takip eden kavisli bir ahşap çerçeve inşa edilerek endüstriyel su deposu görünümü tamamen ortadan kaldırıldı.

Cephe tasarımına eklenen koyu renkli yuvarlak bir kapı ve bölmeli dairesel pencere, fantastik yeraltı sığınakları görünümünü tamamladı. Bu mimari ögeler, derme çatma bir barınak görüntüsünü engelleyerek tasarımın ışık girişi ve havalandırma gibi pratik ihtiyaçlarını da çözüme kavuşturdu.