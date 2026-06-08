Otomobil dünyasında bazı modeller vardır ki, onları hiç kullanmamış, hatta üretildiği döneme yetişememiş kuşaklar bile gördüğü anda anında tanır. Onlarca yıl boyunca milyonlarca Avrupalı ailenin, işçinin ve köylünün biricik binek aracı olan, Türkiye'de ve dünyada kendine has hayran kitleleri bulunan efsanevi Citroën 2CV de bu listenin tam başında yer alıyor.

Günümüzde sadece özel koleksiyoncuların garajlarında veya kırsal bölgelerde rastladığımız bu ikonik ruh, şimdi siber çağın kurallarıyla yeniden caddelere inmeye hazırlanıyor. 2028 yılının en büyük otomotiv hamlesi olması beklenen model, ucuz elektrikli araç pazarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Klasik çizgiler elektrikli güçle buluşuyor

Citroën, yeni nesil 2CV projesini resmen doğrularken, aracın sızan ilk dijital prototip tasarımları otomobil severlerin heyecanını tavan yaptırdı. Yeni model, sadece geçmişi taklit eden körü körüne bir retro tasarımı olmayacak; günlük şehir içi kullanım için tasarlanmış modern ve son derece fonksiyonel bir mühendislik harikası olacak. Ancak efsanenin hayranları derin bir nefes alabilir; çünkü yeni araç, orijinal 2CV’nin o karakteristik kavisli kaputunu ve gövdeden bağımsız olarak öne fırlayan ikonik far yapısını gururla koruyacak.

Renault 4’ü tahtından edecek akıllı hamle

Elektrikli Citroën 2CV, kompakt boyutlarıyla tam bir şehir içi dostu olacak. Uzunluğunun 3,50 ile 3,70 metre arasında tasarlanması, onu mevcut Citroën C3 modelinin bile altına yerleştirecek. Fransız markanın buradaki asıl hedefi, 27.954 Euro’dan başlayan fiyatıyla piyasaya giren en büyük ezeli rakibi %100 elektrikli Renault 4’ü fiyat politikasıyla tamamen nakavt etmek.

Felsefe, büyükbabalarımızın dönemindekiyle milimetrik olarak aynı: Pratik kullanım, düşük maliyet, basit mekanik ve ucuz bakım.

LFP Batarya Teknolojisi: Stellantis grubunun küçük elektrikli araçlar için geliştirdiği özel platformda üretilecek olan 2CV, yeni nesil lityum demir fosfat (LFP) piller kullanacak. Bu piller, diğer bataryalara göre çok daha ucuz ve şehir içi sürüşler için inanılmaz derecede optimize edilmiş durumda.

Menzil ve Güç: 25 ila 35 kWh arasında değişen batarya kapasitesiyle araç, tek şarjla şehir içinde 200 ila 300 kilometre arasında menzil (WLTP) sunacak. 60 ila 90 beygir arasındaki motor gücü, her gün işe gidip gelen şehir insanı için fazlasıyla yeterli bir performans vadediyor.

Giriş fiyatı 20.000 euro’nun altında olacak

Otomotiv kulislerinden sızan en çarpıcı iddia ise aracın fiyat etiketi. Giriş versiyonunun 20.000 Euro’nun altında bir fiyatla bayilerdeki yerini alacağı belirtiliyor. Bu durum, aracı rakibi Renault 4’ten çok daha ucuz ve halk tipi bir seçenek haline getirecek.

Stellantis grubu, üretimi İtalya’da gerçekleştirmeyi ve İspanya’da kuracağı yeni dev tesislerle Avrupa’nın batarya tedarik zincirini tamamen kendi eline almayı planlıyor. Bu dev endüstriyel hamlenin arkasındaki asıl amaç ise Avrupa pazarını işgal etmeye başlayan ucuz Çin malı elektrikli otomobillere karşı geçilemez bir kale inşa etmek. Büyükbabalarımızın ikonik yol arkadaşı, şimdi Avrupa'yı siber çağda korumak için direksiyonu yeniden devralıyor.