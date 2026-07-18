Otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na şimdi de ‘çekiş sistemi’ ibaresi eklenecek. Bu amaçla çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda madde eklendi.

Düzenlemeyle birlikte, Türkiye’den yatırımını geri çeken Çinli BYD de dahil olmak üzere elektrikli araçlar ile ‘dört çeker’ ve yüksek performansa sahip otomobillerin ÖTV yüklerinin artması bekleniyor.

Düzenlemeyi anlatan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP’li Mehmet Muş, “ÖTV belirleniyorken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücünün de dikkate alınmasına imkan veriyoruz. İlla uygulanacak diye değil ama dikkate alınması için yetki veriyoruz. Bu da araç 4x4 ise farklı, 4x2 ise farklılaştıracak bir imkan veriyor” dedi.

TORK DA GİREBİLİR

Motorun performans ölçüsü olarak kullanılan ve çekişi doğrudan etkileyen ‘beygir gücü’ kriterinin içten yanmalı (benzinli, dizel) araçlarda da uygulanması halinde yüksek beygir gücüne sahip araçların ÖTV yükü artacak. Aynı şekilde tork değerinin de yeni bir ÖTV kriteri olarak kullanılabileceği ifade ediliyor.