Kanada'da bir aile hekimi, hastalarına daha fazla hizmet verdiği için Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı mektubu aldı. Mektubun yüzlerce doktora daha gönderildiği ortaya çıkarken, doktorlar uygulamanın sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Hastalarına bakmak için saatlerce çalışıyor

Kanada'nın Ontario eyaletinde görev yapan aile hekimi Dr. Adam Stewart, 27 Ekim'de Sağlık Bakanlığından gelen bir mektupla şaşkınlık yaşadı.

Bakanlığın Ödeme Denetimi ve Dolandırıcılıkla Mücadele Birimi tarafından gönderilen mektupta, doktorun çalışma günlerinin olağan dışı derecede yüksek olduğu belirtildi. Fatura kayıtlarının benzer koşullarda çalışan diğer doktorlardan farklı olduğu ifade edildi.

Mektupta doktorun tam olarak kaç gün çalıştığına veya hangi sınırı aştığına ilişkin bilgi verilmedi. Olağan dışı faturalandırmanın devam etmesi halinde daha ayrıntılı inceleme yapılabileceği de bildirildi.

Stewart, yaklaşık 1.700 hastaya hizmet veriyor. Haftada 30 saatin üzerinde hasta muayene ettiğini söyleyen doktor, mesaisinin klinik saatleriyle sınırlı olmadığını vurguluyor.

Test sonuçlarını incelemek, hastane raporlarını değerlendirmek, sevk işlemlerini takip etmek ve reçeteleri düzenlemek de günlük işlerinin bir parçası. Bu nedenle mesaisinin önemli bir bölümünü klinik dışında geçiriyor.

Doktor, kendisine gönderilen mektubu tehdit edici ve göz korkutucu bulduğunu belirterek hükümetin doktorları daha fazla çalışmaya teşvik etmek yerine uyardığını söyledi.

Yüzlerce doktor aynı mektubu aldı

Ontario Tabipler Birliği Başkanı Dr. Rebecca Hicks, benzer mektupların eyalet genelinde yüzlerce doktora gönderildiğini açıkladı.

Hicks'e göre bazı doktorlar yıl boyunca çok fazla gün çalıştıkları, bazıları ise bir günde çok sayıda hastaya baktıkları gerekçesiyle uyarıldı.

Birlik, bu yaklaşımın doktorları çalışma saatlerini azaltmaya yöneltebileceğinden endişeli. Özellikle aile hekimi bulmakta zorlanan hastaların bu durumdan olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

Hicks, doktorların akşamları ve hafta sonları da hastalarına hizmet verdiğini hatırlatarak bu çalışmaların şüpheli bir durum gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bakanlıktan dikkat çeken savunma

Sağlık Bakanlığı ise mektupların doktorları suçlamak amacıyla gönderilmediğini açıkladı.

Bakanlığa göre amaç, olağan dışı görünen faturalandırma işlemlerini doktorların dikkatine sunmak ve kayıtların kontrol edilmesini sağlamak.

Açıklamada, bir doktorun günde 15 saatten fazla hizmet bildirmesi veya 100'den fazla farklı hastayı faturalandırması gibi durumların olağan dışı kabul edilebildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Sylvia Jones da yapılan işlemlerin gerçekten gerçekleştirildiği ve doğru şekilde faturalandırıldığı kanıtlanırsa doktorlara herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını söyledi.

Doktorlar hükümetten özür bekliyor

Ontario Tabipler Birliği, mektupların hangi kriterlere göre gönderildiğinin açıklanmasını istiyor.

Birlik ayrıca hükümetin doktorlara yönelik yaklaşımını gözden geçirmesi gerektiğini savunuyor.

Dr. Adam Stewart ise kendisiyle aynı mektubu alan doktorların emeklerinin takdir edilmesi gerektiğini belirterek hükümetten özür ve teşekkür beklediğini dile getirdi.

Doktora göre hastalarına daha fazla zaman ayırmak için çalışan hekimlerin bu tür uyarılarla karşılaşması, sağlık sistemindeki sorunları daha da derinleştirebilir.