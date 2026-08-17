ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına topladı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, 200 bin TL değerindeki soruya kadar gelmeyi başardı. Sorunun ardından verdiği karar ise stüdyoda büyük heyecan yarattı.

200 BİN TL’LİK SORU AÇILDI

İkinci baraj sorularını da başarıyla geçen yarışmacı, 200 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Karşısına çıkan soru ise hem yarışmacıyı hem de ekran başındaki izleyicileri düşündürdü.

Soruda, uzaydan Dünya’ya dönüşünde planlanan iniş noktasından yüzlerce kilometre uzaktaki bir patates tarlasına inen ve patates eken bir nine ile torununun uzaylı sandığı kişinin kim olduğu soruldu.

CEVABI YURI GAGARİN OLDU

Yarışmacı, sorunun seçenekleri üzerinde bir süre düşündükten sonra kararını verdi. Cevabını “B - Yuri Gagarin” olarak işaretledi.

Doğru cevabın Yuri Gagarin olduğunu gören yarışmacı büyük sevinç yaşadı.

200 BİN TL’Yİ KAZANDI

Cevabının doğru çıkmasıyla 200 bin TL’lik ödülü kazanan yarışmacı, yarışmaya devam etme hakkı elde etti. Soruyu doğru yanıtlamasının ardından yaşadığı mutluluk ise programın dikkat çeken anları arasında yer aldı.