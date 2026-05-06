Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), muhtemel projeksiyonlara göre Türkiye nüfusunun 2100 yılında 54 milyona gerileyeceğini belirtirken, son yıllarda sert şekilde düşüşe geçen nüfus artış hızı iktidarda da paniğe neden oldu.



Bu durumu tersine çevirmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yeni teşvik programlarını devreye alan AKP, evlenecek çiftlere faizsiz ertelemeli kredi sunsa da başarılı olamadı. Uzmanlar, ekonomik belirsizlikler ve hayat pahalılığı nedeniyle gençlerin evlenmekte güçlük yaşadığına dikkat çekerken, Erdoğan'ın çağrısının ardından AKP'li Kumru Belediyesi'nden sıra dışı bir duyuru paylaşıldı.



10 ÇOCUK SAHİBİ AİLEYE BEDAVA OTOMOBİL



Ordu'nun Kumru ilçesinde belediye tarafından yapılan duyuruda 'Aile Teşvik Programı' olarak hayata geçirilen düzenlemenin detayları paylaşıldı. Bu kapsamda çiftlerin 3. çocuklarını doğurmaları halinde 50 bin, 4. çocukta 100 bin ve 5. çocukta 150 bin TL hibe almalarına imkan tanındı.



Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, her çocuk için söz konusu tutarın 50 bin TL artırılacağı, 10 çocuk sahibi olan çiftlere ise sıfır otomobil hediye edileceğini söyleyerek "Hediyeleri hemen vereceğiz. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor" dedi.



AİLEYE BELEDİYEDE İŞ VERİLECEK



8 çocuk yapan ailelere 300 bin lira desteğin yanı sıra belediyede iş imkanı sunulacağını da söyleyen Yalçuva, '10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru'da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız' diye konuştu.