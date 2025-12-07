Al Arabiya Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad'ın 2018 yılına ait konuşmalarının yer aldığı sızdırılmış görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Esad'ın eski danışmanı Luna Şibl’e ait olduğu belirtilen kayıtlarda Suriye iç savaşına yönelik alaycı söylemlerin yer aldığı görüldü.

Cumhuriyet'in El-Vavi’nin aktardığına göre, söz konusu sızdırılmış videolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde, üzerinde “çok gizli” ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulundu. Zarfın içinde ayrıca Esad’ın eski danışmanı Luna Şibl’e ait kişisel belgelerin de yer aldığı belirtildi. Görüntülere 8 Aralık 2024’te bazı kişilerin özellikle “Suriyelilere Beşar Esad’ın gerçek yüzünü göstermek” amacıyla ulaştığı ifade edildi.

“TOPLUMUN EN KÖTÜLERİ”

Görüntülerde, Esad’ın, eski danışmanı Luna Şibl ile birlikte Doğu Guta’da araç kullanırken yer aldığı görülüyor. Görüntülerde Esad’ın, iç savaşın en ağır katliamlarına sahne olan bölgede yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına küfür ettiği, Doğu Guta’daki insanları “toplumun en kötüsü” olarak nitelediği ve insanları “sorumsuz firavunlara” benzettiği görülüyor. Esad’ın, “Sakba’ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi” sözleri de kayıtlarda yer aldı.

SURİYELİ ASKERLERLE DE ALAY ETTİ

Sızdırılan görüntülerde Esad ve Şibl’in, geçmişte Esad’ın elini öpen bazı Suriyeli askerler üzerinden alay ettikleri de görülüyor. Bir başka kayıtta ise bir Suriye generali, çok sayıda askerin önünde Esad’a hitaben “Elinizi ve ayağınızı öperim” ifadelerini kullanıyor.

Bir diğer görüntüde Esad’ın, propaganda amaçlı bir fotoğraf için tankın üzerine çıkmak istediğini söylediği duyuluyor. Esad ayrıca, Suriye’deki tabloya ilişkin “Sadece utanç değil, tiksinti hissediyorum” ifadesini kullanıyor.

Exclusive:

Bashar al-Assad tells a journalist accompanying him to Ghouta: ‘We will now enter Saqba, and I’ll act as if I don’t know it has been “liberated. pic.twitter.com/80p9Gbp19H — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 6, 2025

CAMİLERE VE HALKA YÖNELİK AŞAĞILAYICI SÖZLER

Kayıtlarda Esad’ın, “Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar” diyerek halkı hedef alan sözler sarf ettiği duyulurken, Luna Şibl’in ise askeri telsiz konuşmalarıyla dalga geçerek Suriyelileri “nazik” olarak küçümseyici bir şekilde tanımladığı aktarılıyor.

KENDİ SOYADIYLA BİLE DALGA GEÇMİŞ!

Sızdırılan görüntülerden birinde Esad’ın, kendi soyadıyla dalga geçerek, “Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım” dediği de yer aldı. Söz konusu görüntülerin Suriye kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı belirtiliyor. Muhabir Mahmud el-Vavi, sızdırılan kayıtların Esad’ın destekçileri üzerinde muhaliflerden daha büyük bir şok etkisi yarattığını söyledi.