CHP'nin 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenleyeceği ön seçime tek aday olarak girecek olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
8 Mart Cumartesi günü İzmir'de seçim çalışmalarına başlayan İmamoğlu, ardından Kayseri ve Adana'da halka hitap etti.
Ön seçim kapsamında iki günde dört ilde miting düzenleyen İmamoğlu, dün Kastamonu'da seçmenle buluştu.
15 Mart Cumartesi günü ise Ankara'nın Mamak ilçesinde bir buluşma gerçekleştirecek.
Siyaset bilimci Volkan Gültekin, SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk oldu...
Gültekin, İmamoğlu'nun cumartesi günü Ankara'da yapacağı toplantıya Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın katılmayacağını öne sürdü...