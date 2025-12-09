O Ses Türkiye Yılbaşı programında hangi ünlü isimlerin şarkı söyleyerek yarışacağı şimdiden merak ediliyor.

Geçen günlerde Teşkilat'ın başrol oyuncusu Rabia Soytürk'ün O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacağı açıklamıştı.

Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nden olaylı bir ismin şarkı söyleyeceği duyuruldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacak.

Civelek'in yarışmacı olarak yer alacağı O Ses Türkiye için özel ders almaya da başladığı belirtildi.