NOW ekranlarında yayınlanan ve Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Halef Köklerin Çağrısı’nda sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri hikâyeye veda etmeye hazırlanıyor.

HİCRAN'IN HİKAYESİ SONA ERDİ

Most Yapım imzalı, Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönettiği ve Ercan Uğur’un kaleme aldığı dizide İlayda Çevik’in canlandırdığı Hicran karakterinin hikâyesi sona erdi.

ŞAŞIRTAN GELİŞMELER YAŞANACAK

Şanlıurfa’da çekilen ve sezonun öne çıkan yapımları arasında gösterilen dizide yaşanacak bu ayrılık, izleyiciyi şaşırtacak gelişmelerin de habercisi olarak görülüyor.

Öte yandan dizinin ikinci sezonu için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.





Diziye veda eden isimler ve bitirilen karakterler şöyle

Benian Dönmez - Nergis Özdel

Ümit Çırak - Hilmi Özdel

Onur Tekin - Oğuz

Hakan Salınmış - Bekir Yelduran Ağa