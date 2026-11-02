MAK Danışmanlık’ın 15-25 Ekim arasında 58 ilde 6 bin 400 kişiyle anket yaptı. “Sedat Peker Dip Dalgası ve Seçmen Sosyolojisi” başlığını taşıyan araştırmaya katılanların yüzde 67.6’sı 7 yıldır Dubai’de yaşayan Sedat Peker’in siyasete girmesini desteklediğini belirtti. Peker’e oy verebileceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.6 oldu. Katılımcıların yüzde 76’ya yakını Peker’e sempati duyduğunu belirtti.

ORANLAR İLK 6’YI BELİRLEDİ

Peker’i ideolojik figür ve sosyal muhalif olarak tanımlayanların oranı yüzde 36.8 olurken, yüzde 54.2’si onu birçok siyasi aktörden daha yüksek gördüğünü söyledi. Gelecekte Türkiye’de daha fazla karşılık bulacak isimler sıralamasında Peker yüzde 39.4 ile ilk sırada yer alıyor. Peker’i Selçuk Bayraktar yüzde 24.2, Acun Ilıcalı yüzde 11.2, Daron Acemoğlu yüzde 9.5, Özgür Demirtaş 6.8 ve Ali Koç yüzde 3.8 ile takip etti.