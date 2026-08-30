Girne-Mersin seferini düzenleyen Filo Jet'e ait katamaran, Girne'ye 7 kilometre uzaklıkta alabora oldu. 259 yolcu ve 8 mürettebatın deniz ortasında mahsur kaldığı olayda kurtarma çalışmaları devam ediyor.



CAN KAYIPLARI VAR, 86 KİŞİ KAYIP



KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.



KKTC Başbakanı Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 86 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi







TÜRKİYE'DEN HELİKOPTERLER VE DALIŞ TİMİ OLAY YERİNDE



Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm unsurları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'den de Sahil Güvenlik kuvvetlerimizin iki helikopteri, iki botu ve bir dalış timi, ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bölgeye yakın konumda bulunan iki gemisi arama kurtarma faaliyetlerine dahil olmuş durumda. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Maalesef can kayıpları var. Sağ kurtarılan yolcular var. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte gelişmeleri Büyükelçilik olarak yakından takip etmekteyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Denizde olanların da bir an evvel kurtarılması için canla başla uğraş veren arama kurtarma ekiplerine başarılar diliyorum.

Can yelekleriyle denize atlamış olanların da denizden toplanmasına çalışılıyor. Bunlar zaman alan arama kurtarma faaliyetleri. Önümüzdeki saatler içerisinde tablonun daha netleşeceğini tahmin ediyorum."







Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Kurtarma faaliyetleri kapsamında; KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir."

172 YOLCU KURTARILDI

Elde edilen bilgilere göre Girne açıklarında yan yatan yolcu gemisindeki 172 yolcu kurtarıldı.

Kurtarılan yolcuların karaya getirilmeye başlandığı öğrenilirken, bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne açıklarında su alan yolcu gemisinin battığını, durumun çok ciddi olduğunu belirtti.

Şenkul, açıklamasında, “Filo denizciliğe ait yolcu gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır. İçerisinde yolcu ve personel toplamda 268 kişi bulunmaktadır. Durum çok ciddidir. 172 kişi Girne'ye güvenli şekilde getirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Sahil güvenlik, Akgünlerin Express gemisiyle çok sayıda küçük teknenin kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Şenkul, bilgi kirliliği yaratacak paylaşımlardan uzak durulmasını istedi.



KURTARMA ÇALIŞMALARINDA DÜZENSİZLİK VE PANİK



Saat 12.00 sıralarında Girne'den ayrılan gemi, kısa süre sonra alabora oldu. Yardım çağrılarının ardından ilk olarak olay yerine yakın balıkçı tekneleri yolcuları kurtarmak için bölgeye gelirken, kurtarma ve tahliyeden sorumlu yetkili ekipler uzun süre boyunca alana yaklaşamadı.







Şu ana kadar 172 yolcunun tahliye edildiği vahim olayda kurtarma ve tahliye çalışmaları sırasındaki düzensizlik Girne limanında da büyük bir paniğe neden oldu. Olay yerine akın eden yolcu yakınları ve yetkililer arasında uzun süreli bir kargaşa yaşanırken, şu ana kadar tam olarak kaç yolcunun kurtarıldığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.



BAZI YOLCULAR DENİZE ATLADI



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, geminin su almaya başlamasının ardından bazı yolcular paniğe kapılarak denize atladı. Denize atlayan yolcuların bazılarına ulaşılırken, henüz tespit edilemeyen yolcuların yerini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.







"TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAKTA"





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında geminin alabora olmasına ilişkin "Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkesi derinden üzen bir haber aldıklarını, Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisinin su alarak battığını belirtti.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlarca başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



SAĞLIK BAKANLIĞI: HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI



KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

KURTARILANLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR



KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi. Kurtarılarak limana getirilen yolcuların sayısının 160'ın üzerinde olduğu paylaşıldı.



