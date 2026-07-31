Yeni düzenlemeyle dijital seyahat ve konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin önemli değişiklikler hayata geçirilmeye hazırlanıyor. AKP tarafından kanun teklifine dönüştürülen düzenleme kapsamında, yurt dışı merkezli platformların Türkiye'de hizmet verebilmesi için temsilcilik açması ve belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirmesi zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking.com'un da yeniden faaliyet göstermesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE TEMSİLCİLİK ŞARTI GELİYOR

Hazırlanan teklif, Booking.com, Airbnb ve Trip.com gibi uluslararası platformların Türkiye pazarında faaliyet gösterebilmesi için ülkede resmi temsilcilik bulundurmasını öngörüyor. Düzenleme, daha önce sosyal medya platformlarına getirilen temsilcilik zorunluluğuna benzer bir sistemi dijital seyahat sektörüne taşıyacak.

Buna göre şirketlerin Türkiye'de dijital hizmet vergisi mükellefi olması, faaliyet izni alması ve belirlenen denetim şartlarını yerine getirmesi gerekecek.

"BOOKING.COM" İÇİN YENİ DÖNEM

Booking.com'un Türkiye'deki otellere yönelik rezervasyon hizmeti, 2017 yılında alınan mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Kararda, şirketin Türkiye'de temsilciliğinin bulunmaması ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle haksız rekabet oluşturduğu değerlendirilmişti. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle gerekli şartları sağlayan platformların yeniden hizmet vermesinin önü açılacak. Böylece Booking.com'a uygulanan erişim engelinin de kaldırılması bekleniyor.

FAALİYET İZNİ VE YENİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Teklif kapsamında yabancı dijital platformlara her iki yılda bir yenilenecek faaliyet izni alma zorunluluğu getirilecek. Faaliyet belgesinin yenileme ücretinin 5 milyon TL olması, bu tutarın ise gerektiğinde artırılabilmesi planlanıyor. Bunun yanında şirketler Türkiye'de elde ettikleri kazanç üzerinden vergi ödeyecek. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na cirolarının on binde 5'i oranında turizm payı aktaracak.

KOMİSYON ORANINA SINIRLAMA

Düzenleme, platformların uygulayabileceği komisyon oranlarına da üst sınır getiriyor. Buna göre yabancı şirketlerin Türkiye'deki satışlarında yüzde 17'nin üzerinde komisyon almasına izin verilmeyecek. Ayrıca platformların kullandıkları algoritmaların şeffaf olması ve rekabeti bozacak uygulamalardan kaçınmaları şart koşulacak. Teklifte, bu platformların konaklama, ulaşım ve transfer gibi hizmetleri sunabileceği, ancak paket tur satışı yapamayacağı da yer alıyor.

AKP grup yönetimi tarafından hazırlanan düzenlemenin, Meclis takviminin uygun olması halinde TBMM tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.