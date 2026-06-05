Okulların kapanması, LGS ve YKS’ye sayılı günler kala 2026-2027 eğitim- öğretim yılı öğrenci kayıtları hızlandı. Çocuklarının iyi bir lise ve üniversite kazanması için okul öncesinden ortaöğretime, eğitimin her sınıfında çocuk okutan aileler, ‘Öğrenim ücreti yüksek olan özel okulların eğitimi daha mı kaliteli?’ sorusunun cevabını arıyor.

KÖKLÜ OKULLAR GÖZDE

Doğru cevap; 2025 LGS’de 500 tam puan alan 719 sınav birincisinin tercihlerinde saklı. Şampiyonlar, lise tercihlerini köklü tarihi okullar, yabancı özel okullar, yurt dışı bağlantılı kolejler ve fen liselerinden yana kullandı. 2026 LGS tercihlerinde de, ciddi bir değişim olmayacak.

EKONOMİK KRİZ VURDU!

Özel okullarda 2025 yılında kayıtlı öğrenci sayısı 1 milyon 671 bin iken, 2026’da 131 bin 421 öğrenci azalarak, 1 milyon 539 bin 579’a düştü. Son 1 yılda 348 yeni özel okul açılsa da son 5 yılda kapanan özel okul sayısı 2 bini geçti. Derinleşen ekonomik kriz, kapanan kolej sayısını artırabilir.

Özel okulda çocuk okutan veliler: 195 bin TL eğitim desteği verilsin

Bir öğrencinin, ‘öğretmen maaşı, ısınma’ gibi giderler hariç devlete yıllık maliyeti 4 bin 250 dolar (195 bin TL).

Özel okullardaki 1 milyon 539 bin 579 öğrencinin velisi, MEB’in devlet okullarında çocuk başına harcadığı yıllık 195 bin TL’yi, ekonomik kriz nedeniyle özel okul velilerine, ‘eğitim desteği’ olarak vermesini istiyor.

SINAVA 1 HAFTA KALDI

13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2026’ya 1 milyon 25 bin 662 aday başvurdu. LGS 2025’e 1 milyon 10 bin 926 öğrenci başvursa da, sınava 963 bin 142 aday girdi. 2026 LGS’de sınava katılım oranında yüzde 5’lik düşüş yine bekleniyor. LGS’de yüzde 1 ile yüzde 10 arasındaki öğrencilere, özel okullar tam burs veriyor.

Eğitimden vergi alan tek ülkeyiz!

Ekonomik şartlardaki ağırlaşma nedeniyle maaşla çalışan beyaz yakalılar, çocuklarını özel okullardan almak zorunda kalıyor. Dünyada hiçbir ülkede eğitim-öğretim için velilerden vergi alınmazken Türkiye’de yüzde 8 eğitim-öğretim vergisi alınıyor.

10 ÖĞRENCİDEN 1’İ TAM BURSLU!

Özel okullar,öğrenci sayısının yüzde 3’ünü tam burslu okutmak zorunda. Halen 50 bini tam burslu olan 150 bin öğrenci, özel okullarda burslu okuyor Özel okullar, kendi bünyelerinde bursluluk sınavı yapıyor. Aileler, sınavları kaçırmazsa çocukları tam burslu eğitim alma şansı yakalar.

Kayıt takvimini kaçırmayın

Özel okullar; 13 Haziran’daki LGS 2026 sonrası 11 Temmuz ve 12 Temmuz 2026’da cumartesi-pazar günleri, ilk öğrenci kayıtlarını alacak. 13 Temmuz pazartesi günü özel okulların ilk tercih dönemi bitince, 13-14 Temmuz’da devlet okulları için birinci tercih dönemi başlayacak. 14-15 ve 16 Temmuz serbest kayıt dönemi. Özel okulda okumak isteyenler, nitelikli Türk ve yabancı kolejlerin burslu kayıt takvimini kaçırmamasında yarar var.

Özel okul seçerken nelere dikkat etmeli?

SORU-CEVAP

- Okulun akademik başarısını, dereceli öğrenci sayısı değil başarı ortalaması gösterir.

- Öğretmen kadrosu çok önemli olup, okuldaki öğretmenlerin deneyimini mutlaka sorun.

- Okulun sürdürülebilir olması, gelip geçici ve sadece ticari amaçlı olup-olmadığına bakın.

- Kültürü oturmuş, öğretmenleri nitelikli, bilimsel altyapısı kurulmuş okulları tercih edin.

- Okullardan MEB’in her yıl önerdiği zam oranının üstünde artış yapama güvencesi isteyin.

- Okulda çift yabancı dil eğitimi var mı? Yurt dışından lisan öğretmeni getirildi mi? Öğrenin.

- Spor, sanat, müzik, fen laboratuvarlarını görüp, uluslararası başarılarını sorgulayın.

- Yemek, servis, kıyafet, kaynak kitap ücretinin, eğitim ücreti içinde olmasına dikkat edin.

“ÖZEL OKUL VELİLERİNE ‘EĞİTIM DESTEĞİ’ VERİLSİN

Çocuklarını, özel okullara yazdırmayı tercih eden beyaz yakalıların çok ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu ve öğrenci kayıtlarının düştüğünü söyleyen Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, ailelerin eğitim yükünün hafifletilmesi için özel okul velilerine, çocuklarının eğitimi için devlet desteği verilmesini istedi.

“EN ZORLU KAYIT DÖNEMİ”

Zafer Öztürk, özel okulların durumu, beklentileri ve eğitim sistemindeki rolünü SÖZCÜ’ ye anlattı. “Türkiye’de, özel öğretim sektörü son yılların belki de en zorlu kayıt dönemlerinden birini yaşıyor” diyen Öztürk, “Özellikle 2026-2027 eğitim- öğretim yılı kayıtlarında büyükşehirler ve Anadolu’nun birçok ilinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul yeni kayıt taleplerinin geçmiş yıllara göre daha düşük seyrettiğini gözlemliyoruz ” ifadelerini kullandı.

“AİLELER EKONOMİK BASKIDA”

TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk şöyle konuştu: “Kayıtlardaki düşüşün farklı nedenleri var. Doğum oranlarındaki düşüş ile birlikte en temel neden ekonomik şartlar. Özellikle, uzun yıllar özel okul tercih eden beyaz yakalı çalışanlar, memurlar ve orta gelir grubundaki aileler, ciddi bir ekonomik baskı altında. Eğitim harcaması artık birçok aile için bütçede yeniden değerlendirilmesi gereken önemli bir kalem oldu. Özel öğretim kurumlarının en önemli beklentisi, ailelerin eğitim yükünün hafifletilmesidir. Çocuğunu özel okula gönderen veliler, nitelikli bir eğitim için çok önemli fedakârlıklar yapıyor. Yine de, ödedikleri eğitim ücretini gider olarak göstermeyip, vergi avantajından yararlanamıyorlar. Oysa eğitim bir tüketim değil, geleceğe yapılan yatırımdır. Devlet, özel okula giden öğrenci için kamuda harcayacağı maliyetin belirli bir kısmını ailelere eğitim desteği olarak sağlamalıdır. Böylece, aileler rahatlayacağı gibi kamu kaynakları da daha etkin kullanılacaktır.”

“Devletin alternatifi değiliz”

“Eğitimde yenilikler, uluslararası programlar, yabancı diller, teknoloji entegrasyonu, Ar-Ge çalışmalarını özel okullar başlattı. Ne yazık ki, özel okullarla ilgili zaman zaman haksız ve genelleyici eleştiriler yapılıyor. Özel okullar, kamu eğitim sisteminin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.”

TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk

ÖZEL OKULLAR NE İSTİYOR?

- Özel okul velisi, devlette okuyan öğrencinin maliyeti kadar desteklensin.

- Özel ve devlet okulu öğretmen maaşları, en azından brüt ücrette eşitlensin.

- Özel okullardaki öğretmenlere, yeşil pasaport hakkı bir an önce tanınsın.

- Özel okullarda veliden alınan KDV yükü ve işveren maliyetleri düzenlensin.

“Eğitimde stratejik paydaşız”

“Özel okullar eğitim kapasitesini büyütüp, öğretmen istihdamına katkı sağlayan, yenilikçi uygulamaların önünü açan, milyonlarca öğrencinin eğitim yolculuğunu destekleyen önemli bir eğitim gücüdür. Özel okullar, bir maliyet unsuru değil Türkiye’nin eğitimine katkı sunan stratejik paydaştır.”

“Öğretmenden tasarruf edilemez”

“Ailelerin özel okul tercihini, ‘yemek, servis, kırtasiye, dijital platformlar, yardımcı kaynak’ gibi giderler de etkiliyor. Özel okulların en önemli gider kalemi, öğretmen ve personel ücretleri. Bir eğitim kurumu, öğretmenden tasarruf edemez. Bir okul, öğretmeni kadar iyidir.”