Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde başkentte çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bu sabah saatlerinde operasyonlar Türkiye'nin adeta dört bir yanına yayıldı. Çok sayıda kentte akademisyenler, gazetecilerin de yer aldığı birçok kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) sosyal medya platformu X'teki hesabından duyurduğuna göre, Avukat Ezgi Önalan'ın evine sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, akademisyen Temel Demirer ile birlikte gözaltına alındığını duyurdu.

GAZETECİLERE GÖZALTI

T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ve Odatv editörü Ceren Erdoğdu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

T24 editörü Söğütlü’nün Avukatı Erman Öztürk, 24 saat görüş kısıtlaması getirildiğini, gözaltı gerekçesini henüz bilmediklerini söyledi. Bugün sabah saatlerinde yaklaşık 10 ilde kapsamlı gözaltıların yapıldığına işaret eden Avukat Öztürk, “Gözaltıların NATO toplantısıyla ilişkili olduğunu düşünüyoruz ancak henüz net bir bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

Odatv editörü Ceren Erdoğdu'nun ise "AKP'ye muhalif Müslümanlardan NATO çıkışı: Zirve öncesi imza kampanyası" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınmış olabileceği düşünülüyor.

ÇOK SAYIDA KENTTE ŞAFAK OPERASYONLARI

Kocaeli'de Emek Partisi (EMEP), TKP gibi örgütlerin üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kocaeli’de bu sabah saatlerinde parti ve gençlik örgütümüzden 3 üyemiz evleri basılarak gözaltına alındı.

TEM ve özel harekat eşliğinde kapıları kırılırken, genç yoldaşlarımız gözaltı sırasında darp de edilmiş" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de TKP üyesi 5 kişi de gözaltına alındı.

Operasyonların diğer bir adresi de Antalya oldu. Antalya'da Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Gençliği üyelerinin aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir, Eskişehir, Şanlıurfa gibi kentlerde de yine pek çok sol ve sosyalist örgütlerin üyeleri gözaltına alındı.