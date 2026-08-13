Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor. İtalyan bankası UniCredit’in birleşme teklifini reddetmesinin ardından dönüşüm planını hızlandıran banka, maliyetleri azaltmak ve daha verimli bir yapıya geçmek amacıyla binlerce çalışanıyla yollarını ayıracak.

3 BİN 900 KİŞİLİK İSTİHDAM AZALTIMI

Commerzbank, 2028 yılına kadar toplam 3 bin 900 kişilik istihdam azaltımına gitmeyi planlıyor. İşten çıkarmaların önemli bölümünün Almanya’daki çalışanları etkilemesi bekleniyor.

Banka, küresel rekabetin artması ve dijitalleşmenin bankacılık sektörünü hızla dönüştürmesi nedeniyle maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyor. Yeniden yapılanmayla birlikte daha çevik ve rekabetçi bir organizasyon oluşturulması amaçlanıyor.

YENİDEN YAPILANMANIN MALİYETİ 700 MİLYON EURO

Commerzbank’ın dönüşüm planının maliyetinin 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 700 milyon euroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Banka, uzun vadede bu adımların verimliliği artırarak finansal yapıya katkı sağlamasını bekliyor.

CEO ORLOPP SÜRECİ YÖNETİYOR

Yeniden yapılanma, CEO Bettina Orlopp’un liderliğinde aylardır sürdürülen stratejik dönüşüm programının önemli bir ayağını oluşturuyor. Orlopp, daha önce yaptığı açıklamalarda planın bankanın sahip olduğu önemli değer potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirtmişti.

Commerzbank’ın küçülme kararı, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da bankacılık sektöründe istihdamın geleceğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.