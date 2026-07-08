NATO’ya Hayır Koordinasyonu’nun 36. NATO Zirvesi’ni protesto etmek için Ankara Kurtuluş Parkı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi.

Koordinasyon içerisinde yer alan yurttaşlar ile TİP Başkanı Erkan Baş, TİP, EMEP ve DEM Parti milletvekillerinin Kurtuluş Parkı’na yürüyüşü, İncesu Caddesi’nde polis tarafından durduruldu. Milletvekilleri polis ablukasına alınırken, aralarında TİP üyelerinin de bulunduğu başka bir grubun caddenin karşı tarafında gerçekleştirmek istediği yürüyüşe de polis müdahale etti. Eylemcilerin çevresi kuşatırken, kayıt almak isteyenlere karşı polisler kalkanlarını havaya kaldırdı.

TERS KELEPÇE

Slogan atan gruba yapılan müdahalede çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Güvenlik ekiplerinin, gözaltına aldığı protestoculara “ters kelepçe” uygulaması da dikkat çekti. Caddenin karşısındaki grubun gözaltına alınmasının ardından polis, milletvekillerinin bulunduğu ablukadaki yurttaşları da gözaltına aldı. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Halkevleri MYK üyesi Nebiye Merttürk de yer aldı. Merttürk, polis aracına bindirilirken, kadın polisler tarafından ağzı kapatıldı.

KOLLARI BÜKÜLDÜ

Gözaltıların ardından yaşananlara tepki gösteren milletvekilleri basın açıklaması yaptı. TİP Başkanı Erkan Baş, “Gözaltılarımız var. Çok sayıda arkadaşımız kolları bükülerek, ağızları kapatılarak gözaltına alındı. Biz onların sesini her durumda duyurmak için burada bekledik” dedi.

Yatak yok, yerde yatıyoruz

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi’nde NATO tutuklularını ziyaret etti.

Çakırözer, cezaevi ziyaretlerinde kendisine aktarılan mesajları paylaştı. Çakırözer’in görüştüğü akademisyen Emel Memiş, şunları anlattı:

“17 yıldır gururla ders verdiğim Mülkiye’deki öğrencilerimden ve meslektaşlarımdan koğuşuma destek mektupları yağıyor. Eşit bir yaşam ve doğa sevdası için verdiğim haklı mücadelenin, böylesi bir hukuksuzlukla ödüllendirileceğini asla tahmin edemezdim. 6 kişilik koğuşta 12 kişi kalıyoruz. Kalabalık nedeniyle yerde yatmak zorunda kalan, aynı yatakta iki kişi uyuyan arkadaşlarımız var. Bu haksızlıklar karşısında geleceğe olan umudumuzu koruyoruz.”