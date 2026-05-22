Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan gıda ambalajlarına karşı büyük bir operasyona hazırlanıyor. Dünya’dan Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre; hem peynir hem de atıştırmalık ürünlerinde köklü değişiklikler içeren yeni tebliğ taslağının detayları belli oldu.

Bakanlığın hazırladığı yeni taslağa göre, eritme peynirlerinin ambalajında artık "tulum", "örgü", "çeçil", "dil", "tel", "kaşar" ve "tost peyniri" gibi ifadeler kesinlikle yer alamayacak. Bu ibareleri kullanarak tüketicide "gerçek peynir" algısı yaratan ürünlerin satışı tamamen yasaklanacak. Yeni düzenleme sonrası söz konusu ürünlerin market raflarından kaldırılması bekleniyor.

ETİKETLERE 3 MİLİMETRE KURALI

Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş'ın aktardığı detaylara göre, eritme peynirlerinin ambalaj ön yüzünde "Eritme Peyniri" ifadesi en az 3 mm büyüklüğündeki puntolarla yazılmak zorunda olacak. "Sürülebilir", "üçgen" veya "tost için" gibi kullanım amacını belirten ifadeler ise tek başına bir ürün adıymış gibi sunulamayacak ve ürün adından daha büyük harflerle yazılamayacak.

SIRADA AROMALI GOFRETLER VAR

Bakanlığın taklit ve tağşişi engelleme hamlesi sadece peynirle sınırlı kalmayacak. Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda, zincir marketlerde satılan aromalı atıştırmalıklar da mercek altına alındı. Bu kapsamda, içinde gerçek meyve veya kuruyemiş olmadığı halde "muzlu, çilekli, fındıklı" gibi isimlerle satılan gofretlerin bu şekilde etiketlenmesi yasaklanacak. Paketlerin üzerinde "aromalı" ifadesinin kullanılması zorunlu hale getirilecek.