Oxford Üniversitesi tarafından İngiltere’de yürütülen ve yaklaşık 980 bin kişinin ortalama 14 yıl boyunca takip edildiği araştırmada, çok sıcak içecek tüketimi ile yemek borusu kanserinin bir türü arasındaki ilişki incelendi. Çalışmada, kahve veya çayı 'çok sıcak' tükettiğini beyan eden kişilerin, bu içecekleri 'sıcak veya ılık' içenlere kıyasla yassı hücreli karsinom riskinin üç kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, söz konusu risk artışında çay veya kahvenin bileşenlerinden ziyade yüksek sıcaklığın etkili olduğunu değerlendiriyor. Yüksek ısının yemek borusu dokusunda zamanla hücresel hasara yol açabileceği belirtilirken, çalışmanın metodolojisi ve sonuçların pratik karşılığı uzmanlar tarafından değerlendirildi.

ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN BULGULARI AÇIKLANDI

İçeceklerin sıcaklığı derece bazında termometre ile ölçülmedi; katılımcıların kendi öznel tanımlamalarına başvuruldu. Bu durum, kişisel sıcaklık algısındaki farklılıklar nedeniyle kesin bir sınır derecesi belirlenmesini engelliyor. İran'da yapılan benzer bir çalışmada ise risk eşiği yaklaşık 60 derece olarak ölçülmüştü.

Sıcaklık bağlantısı yalnızca vakaların daha az kısmını oluşturan yassı hücreli karsinom türünde gözlendi. Yemek borusu kanserlerinin yaklaşık %75’ini oluşturan adenokarsinom türü ile sıcak içecek tüketimi arasında herhangi bir ilişki tespit edilmedi.

Göreceli riskin üç kat artmasına karşın, söz konusu kanser türünün toplumdaki genel görülme sıklığının düşük olması nedeniyle mutlak riskin sınırlı kaldığı ifade edildi.

UZMANLARDAN TAVSİYE GELDİ

Gastroenteroloji uzmanları ve Cancer Research UK gibi sağlık kuruluşları, sıcak içeceklerin tüketilmeden önce birkaç dakika soğumaya bırakılmasını veya rahatça içilebilecek sıcaklığa gelmesinin beklenmesini öneriyor.

Bununla birlikte uzmanlar, yemek borusu kanserinde sigara, alkol kullanımı, obezite ve kronik reflünün kanıtlanmış çok daha baskın risk faktörleri olduğuna dikkat çekti. Risk yönetimi açısından öncelikli adımların tütün ve alkol kullanımından kaçınmak ile ideal kiloyu korumak olduğu vurgulandı.