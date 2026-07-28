Özgür Özel'in beraberindeki 90 milletvekiliyle istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasının ardından partinin logosu kamuoyunda en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

Kimi logoyu sade bularak beğenirken kimi de basit ve özensiz buldu. Eleştirilerin ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

YENİ LOGO ANKETLE Mİ BELİRLENECEK?

Özel, logoya ilişkin katıldığı bir televizyon programında verdiği mesajda, şu anki logonun partinin geçici logosu olduğunu kaydederken, 'anket' mesaj verdi. Özel, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bu bir logo değil. Dünyada da bizim gibi logo kullanımı da artık kalmadı. Yani yurt dışındaki siyasi partilerde isimlerini logo olarak kullanıyorlar. Bu bir belli harfler, işte ufuk çizgisinden doğan bir ‘yeni’ doğuyor. Bir logo gibi yorumlanacak olursa, altında da partinin adı yazıyor zaten YENİ Parti diye. Logoyla ilgili çeşitli öneriler var. Bununla ilgili önümüzde dediğim gibi bir siyasi teknik kurulumu yaptık, siyasi kurumu yapıyoruz. Bunun logo olup olmaması, ilave bir logonun olup olmamasını anketlerle, odak grup çalışmalarıyla, yapacağımız il ve il ilçe kongreleri ile kuruluşa katkı verenlerle, sosyal medya üzerinden dijital olarak yapacağımız bazı çalışmalarla ölçeceğiz. Şu an için YENİ Parti ismi logolaşabilir. Ya da yeni bir logo tasarımı yapıp, oya sunabiliriz, çok katılımlı yöntemler yapabiliriz."

'KARARI VATANDAŞ VERECEK'

YENİ Parti Aydın milletvekili Süleyman Bülbül de partinin logosuna kurultayda vatandaşların karar vereceğini açıkladı.