Anlık mesajlaşma uygulamaları artık hayatımızın tam merkezinde. Ancak WhatsApp veya Instagram üzerinden gönderdiğimiz bir mesaja saatlerce yanıt alamadığımızda içimizi hemen bir huzursuzluk kaplıyor. Çoğumuz bu durumu karşı tarafın ilgisizliği veya ilişkiyi önemsememesi olarak yorumlama eğilimindeyiz. Oysa psikoloji uzmanları ezber bozan bir gerçeğe dikkat çekiyor: Geç gelen cevaplar aslında bir dışlama veya reddediş değil, tamamen zihinsel sağlığı ve kişisel alanı koruma çabası olabilir.

DİJİTAL ÇAĞIN YENİ STRES KAYNAĞI

Teknolojinin hayatımıza bu kadar entegre olması, hem iş hem de sosyal yaşamda dijital iletilere anında yanıt verme zorunluluğu hissetmemize neden oluyor. Psikoloji literatüründe "telebaskı" olarak adlandırılan bu durum, modern insan üzerinde fark edilmeyen ciddi bir kronik stres yaratıyor. Sürekli ulaşılabilir olma illüzyonu yüzünden bireyler dinlenme saatlerinde bile zihnen toparlanamıyor ve pillerini şarj edemiyor. Üstelik telefon aktif olarak kullanılmasa bile ekranda beliren tek bir bildirim ışığı, o anki odağı darmadağın etmeye yetiyor. İşte tam da bu yüzden, mesajı hemen yanıtlamak yerine sonraya bırakmak, insanların dikkatlerini daha iyi yönetmelerine ve zihinsel aşırı yüklenmeden kaçınmalarına yardımcı oluyor.

İLİŞKİNİN DEĞERİNİ DAKİKALARLA ÖLÇMEK NE KADAR DOĞRU?

Uzmanlar, bir insanın size veya ilişkinize verdiği değeri yalnızca mesajlara dönüş süresiyle ölçmenin büyük bir hata olduğunu vurguluyor. Çünkü mesajlaşma uygulamalarının asıl avantajı, eş zamansız yani farklı zamanlarda iletişime izin vermesidir. Birinin çalışırken, dinlenirken veya sadece kafasını dinlerken telefonunu bir kenara bırakması sizi görmezden geldiği anlamına gelmiyor. Aksine, o an yaptığı işe ve kendi zihinsel alanına öncelik verdiğini gösteriyor. Üstelik bir yanıtın gecikmesi; yoğunluk, o an gözden kaçırma veya tamamen farklı bir iletişim tarzına sahip olma gibi son derece insani nedenlerden kaynaklanabiliyor.

SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM İÇİN SANİYELERİ SAYMAYI BIRAKIN

Bu nedenle dijital dünyada saniyeleri saymak yerine, iletişimin bağlamına, geç de olsa gelen yanıtların kalitesine ve ilişkinin genelindeki tutuma odaklanmak çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Sürekli ekrana bakıp bir panik hali yaratmak yerine, karşı tarafın gerçek hayattaki genel yaklaşımını ve tutarlılığını esas almak gerekiyor. Sonuçta geç dönülen bir mesaj, aslında karşınızdaki insanın kendi sınırlarını koruyarak size çok daha nitelikli, samimi ve sakin bir zihinle yanıt verme çabasının bir göstergesi olabilir.