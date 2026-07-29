Kaşifler, kilometrelerce derinlikte bulunan eski bir talk madenini keşfederken yıkılmış bir duvarın ardında dikkat çekici bir manzarayla karşılaştı.

Çöküntülerin arasından ilerleyen ekip, zemine saçılmış dev pirit küpleriyle dolu geniş bir odaya ulaştı. Bazı pirit bloklarının hâlâ kuvars ve yeşil talk katmanlarına gömülü olduğu görüldü.

Yaklaşık 15 metre genişliğinde ve yüksekliğinde dev galerelere açılan tüneller, yalnızca güçlü el fenerlerinin ışığıyla aydınlatılabiliyordu.

Kaşifler derinlere indikçe çökmüş bölümler, terk edilmiş sondaj makineleri, eski havalandırma motorları ve karanlığın içinde kaybolan bir maden şaftıyla karşılaştı. Ortaya çıkan görüntüler, yıllardır dokunulmamış yer altı dünyasının izlerini gözler önüne serdi.