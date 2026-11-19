Ülkenin Samar eyaletine bağlı Gandara bölgesinde yaşanan olay, 2020 yılında çöken köprünün yerine inşa edilen Gandara Parallel Köprüsü'nde meydana geldi. Toplam 512 milyon Filipin pesosu (yaklaşık 8 milyon dolar) bütçeye sahip projede çalışmalar sürerken iki ana kirişin çökmesi, köprünün yapımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

KİRİŞLER MONTAJ SIRASINDA ÇÖKTÜ

Filipinler Bayındırlık ve Karayolları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, köprünün taşıyıcı kirişlerini yerlerine kaydırmak için kullanılan makaralı düzeneklerin sökülmesi sırasında yaşandı.

İşçilerin çalıştığı sırada iki büyük kirişin çökmesi üzerine inşaat alanında inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Bayındırlık ve Karayolları Bakanı Giovanni Lopez, çökmenin nedenini belirlemek ve gerekli düzeltici önlemleri almak amacıyla bölgeye teknik inceleme ekibi gönderdi.

Yüklenici firma ise çöken kirişlerin kamuya ek maliyet getirilmeden yenileriyle değiştirileceğini açıkladı. İncelemelerde yapım hatası tespit edilmesi durumunda firmaya cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

YILLARDIR TAMAMLANMASI BEKLENİYORDU

Gandara Parallel Köprüsü, 2020 yılında çöken eski köprünün yerine ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla projelendirilmişti. Ancak yapımına başlanan köprü, aradan geçen yıllara rağmen tamamlanamadı.

Projeye 2021 yılından bu yana yaklaşık 290 milyon Filipin pesosu kamu kaynağı aktarıldığı belirtildi. Eski Bayındırlık ve Karayolları Bakanı Vince Dizon, köprünün tamamlanmasında yaşanan beş yıllık gecikmeye daha önce tepki göstermiş ve projenin şubat ayında bitirilmesini hedeflemişti.

Yüklenici firma ve bölgedeki yetkililer, geçmişte yaşanan gecikmelerin arazi geçiş hakkı sorunları, proje değişiklikleri ve olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını savundu.

Son yaşanan çökme ise projenin tamamlanma takvimini yeniden belirsizliğe sürükledi. Yetkililerin teknik incelemesinin ardından hem kirişlerin neden çöktüğünün hem de inşaatın ne zaman tamamlanabileceğinin netleşmesi bekleniyor.