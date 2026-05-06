Olay, akşam saatlerinde Hayrullah Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek için istinat duvarından atlayan M.H., duvar ile çöken yol arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI M.H., ekiplerin çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınan M.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çöken yolda da ekipler çalışma başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.