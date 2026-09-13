Upton County'deki McCamey kasabası yakınlarında bulunan Kelton ailesine ait çiftlikteki çöküntü uzun süredir takip ediliyor. Çukurun dibinde biriken suyun yüzeyinde petrol görülürken, şiddetli yağışların ardından petrol içeren suyun çukurdan taşarak çevredeki araziye yayıldığı bildirildi.

ALTINDA 1950'Lİ YILLARDA AÇILAN KUYU VAR

Çukurun merkezinde Radford Grocery No. 17 adı verilen eski bir kuyu bulunuyor. Kayıtlara göre kuyu 1950'li yıllarda petrol üretimi için açıldı. Daha sonra yer altına tuzlu atık su enjekte etmek amacıyla kullanılan kuyu, 1977 yılında kapatıldı.

Aradan yaklaşık yarım asır geçmesine rağmen eski kuyunun bulunduğu noktada sorun yeniden ortaya çıktı. Kuyunun çevresindeki zemin çökerken çukur zamanla genişledi ve içerisinde su birikmeye başladı. Daha sonra suyun yüzeyinde petrol görülmesi, yer altında kapatılmış kuyunun yeniden mercek altına alınmasına neden oldu.

Mart 2025'te yapılan ölçümlerde çukurun yaklaşık 60 metre genişliğinde ve 12 metre derinliğinde olduğu kaydedilmişti. Sonraki dönemde çöküntünün büyümeyi sürdürdüğü ve son ölçümlerde yaklaşık 90 metre genişliğe, 18 metre derinliğe ulaştığı belirtildi.

YAĞMURLA BİRLİKTE ÇUKUR TAŞTI

Sorun yalnızca çukurun büyümesiyle sınırlı kalmadı. 2026'da bölgeyi etkileyen şiddetli yağışların ardından çukurda biriken petrol ve su taştı. Petrolün çiftlik arazisinde çukurdan yaklaşık 1,6 kilometre uzağa kadar izlenebildiği aktarıldı.

Eski kuyunun neden yeniden petrol sızdırdığı ve zemindeki çöküşün hangi süreçle devam ettiği araştırılıyor. Kuyunun kapatılmasında kullanılan yapıların zaman içerisinde bozulmuş olabileceği üzerinde durulurken, yer altındaki farklı katmanlar arasında yeniden bağlantı oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Çiftlik sahipleri sorunun kalıcı olarak çözülmesi için eski kuyuya müdahale edilmesini istiyor. Ancak onlarca yıl önce kapatılan kuyunun bugün aktif bir işletmecisinin bulunmaması süreci zorlaştırıyor. Yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürerken, büyüyen çukurun ve devam eden petrol sızıntısının tamamen durdurulmasına yönelik kalıcı bir çözüm henüz açıklanmış değil.